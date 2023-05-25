Челябинское региональное отделение госфонда «Защитники Отечества» начнет работу через неделю

С 1 июня по поручению президента Владимира Путина начнет работу челябинское региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщил, выступая с обращением к заксобранию, губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО будет работать с новой организацией в тесной связке.

Госфонд «Защитники Отечества» создан указом президента в начале апреля. Организация оказывает поддержку участникам специальной военной операции и образована «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей», говорится в тексте указа.

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