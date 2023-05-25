СКР изучает обстрелы и атаки беспилотников в приграничных районах Белгородской области

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства украинских обстрелов и атак с использованием беспилотников приграничных территорий Белгородской области, произошедших 24 мая. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о трех инцидентах. В Новой Таволжанке, напомним, вчера с беспилотника было сброшено на частный дом взрывное устройство; детонации не произошло. Была обстреляна окраина Терезовки Шебекинского округа; ранен мирный житель. Также по огонь вновь попал погранпереход в Козинке Грайворонского округа; пострадала 85-летняя женщина.

Помимо обстоятельств обстрелов следствие устанавливает «лиц, совершивших это преступление», рассказали в ведомстве.

Что происходит в приграничных районах Черноземья 25 мая — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин