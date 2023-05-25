В Ярославле снова не найден подрядчик для отлова животных

В Ярославле признан несостоявшимся аукцион по определению подрядной организации для отлова и содержания безнадзорных животных. Протокол подведения итогов аукциона размещен в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собаки после отлова

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Собаки после отлова

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Это уже третья попытка мэрии Ярославля найти подрядчика, который бы занимался отловом животных без хозяина и проводил стерилизацию. Начальную цену контракта определили в 2,08 млн руб., к исполнению работ подрядная организация должна была приступить в июне.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», первую попытку найти отловщиков для безнадзорных животных мэрия предприняла в феврале 2023 года, во второй раз аукцион объявляли в марте. Но результат тот же - для участия в закупке не подано ни одной заявки.

Андрей Иванов