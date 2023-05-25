В Краснодаре после взрыва газа в пятиэтажке введен локальный режим ЧС

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем Telegram-канале о введении локального режима чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме на улице Клинической. Режим ЧС позволит городским властям оперативно решать вопросы восстановления дома и выплачивать пострадавшим гражданам компенсации, пояснил мэр.

В здании рядом с пострадавшим домом развернут оперативный штаб, куда жильцы могут обращаться по всем вопросам оказания помощи. В ближайшее время начнутся работы по разбору опасных нависающих конструкций, будет составлен план восстановительных работ, начнется составление списков пострадавших на выплаты.

Взрыв бытового газа с последующим пожаром произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома около 17 часов в среду. При взрыве частично обрушились стены квартиры, поврежден фасад здания. Площадь возгорания составила 100 кв. м., из здания были эвакуированы 45 человек. При чрезвычайном происшествии пострадала одна женщина, предположительно, хозяйка квартиры, где взорвался газ, женщина доставлена в больницу с ожогами. Следователи СКР проводят проверку по факту чрезвычайного происшествия.

Анна Перова, Краснодар