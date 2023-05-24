В Краснодаре после взрыва газа в пятиэтажке сгорела квартира

В пятиэтажном доме в Краснодаре после взрыва бытового газа загорелась одна из квартир, жительница дома доставлена в больницу с ожогами, сообщает мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале. В настоящее время пожар потушен.

По данным краевого ГУ МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного экстренных служб в 17.22. Спустя 20 минут пожар локализован на площади 100 кв. м. Из пострадавшего здания эвакуированы 45 человек. По словам главы города Евгения Наумова, после обследования места происшествия сотрудниками следственного комитета специалисты городской администрации составят план восстановительных работ.

Анна Перова, Краснодар