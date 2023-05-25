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Под Ярославлем горела фура с посылками

В Ярославской области горела фура, перевозившая посылки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Место происшествия

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в 21:56 вечера 24 мая. Машина загорелась на дороге возле села Туношна Ярославского района. Очевидцы говорят о том, что фура начала гореть на ходу.

В МЧС сообщают, что огонь был потушен в 22.32 вечера. Сама машина повреждена на площади в 10 кв. м. Пострадавших нет. Как сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль», сейчас фура продолжает оставаться на месте пожара. Часть посылок находится на земле. Причины возгорания выясняются.

Андрей Иванов

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