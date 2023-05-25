Регоператор Татарстана выделит 845 млн рублей на транспортировку мусора

Компания «ПЖКХ» — регоператор по обращению с ТКО в Западной зоне Татарстана выделит 845 млн руб. на транспортировку мусора в Казани. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно документу, победитель тендера должен будет транспортировать мусор в Вахитовском, Приволжском, Ново-Савиновском и Советском районах Казани. Необходимо это будет делать с июля 2023 года по 30 июня 2024-го. Всего нужно будет вывезти 3,2 куб. м отходов.

Ранее сообщалось, что компания «ПЖКХ» создала реестр контейнерных площадок сбора мусора

"Ъ-Казань"