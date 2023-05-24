Татарстанский регоператор создал реестр контейнерных площадок сбора мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО — УК «ПЖКХ» создал реестр контейнерных площадок сбора мусора. Западной зоны Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего регоператор в данный момент обслуживает свыше 16 тыс. контейнерных площадок. Реестр позволит и самой компании, а также властям районов и жителям получить доступ к актуальным данным о наличии площадки, о графиках вывоза с привязкой каждого отходообразователя к определенной площадке.

Реестр контейнерных площадок направлен на утверждение в муниципалитеты. Компания сейчас ждет обратной связи от местных властей.

Ранее сообщалось, что власти Казани планируют ввести плату за содержание контейнерных площадок сбора мусора.

"Ъ-Казань"