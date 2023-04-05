В розыск объявлены двое мобилизованных из Алтая, самовольно оставивших воинскую часть

Правоохранительные органы разыскиваю двух мобилизованных из Бийска (Алтайский край), которые самовольно оставили воинскую часть. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил военком Бийска Дмитрий Куватов.

«В течение месяца нам поступил запрос из воинской части, что данные военнослужащие убыли и числятся как самовольно оставившие часть», — сказал военком. В каком подразделении проходили службу мобилизованные из Бийска, не известно.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце марта в Барнауле военсуд рассмотрел уголовное дело майора запаса Михаила Жилина. По данным следствия, в сентябре 2022 года, опасаясь оказаться в зоне специальной военной операции, он распродал недвижимость и, сказав на службе, что болен, выехал с семьей в Казахстан. За дезертирство в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и незаконное пересечение госграницы (ч. 1 ст. 322 УК РФ) Михаила Жилина приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима и разжаловали из офицеров.

Военсуд отнесся к обвиняемому со снисхождением, поскольку санкция статьи УК о дезертирстве предусматривает заключение на срок до 15 лет. На благосклонность суда могло повлиять то, что Михаил Жилин признал вину и раскаялся.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев