Спрос на топ-менеджеров в Новосибирске вырос на 47%

За первые четыре месяца 2023 года в Новосибирске существенно вырос спрос на руководителей – на 47% к аналогичному периоду 2022-го, подсчитали эксперты hh.ru. «При этом в целом рынок труда в регионе показал за тот же промежуток времени положительную динамику на уровне только +15%»,– отмечают в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Наибольший спрос на топ-менеджеров отмечен в сфере розничной торговли – это 11% от всех вакансий для руководителей в Новосибирской области. Также высокий спрос отмечен в сфере услуг для бизнеса (+9%), производстве продуктов питания, логистике, строительстве, финансовом секторе, IT. Наибольший спрос на кандидатов с опытом управления 3-6 лет. Диапазон зарплат для руководителей высшего и среднего звена – 80 тыс. руб. – 172 тыс. руб.

По оценкам опрошенных «Ъ» кадровых агентств, складывающийся дефицит топ-менеджеров связан с эмиграцией и ростом спроса на новые компетенции. «В отдельных категориях топ-менеджеров наш список возможных кандидатов на открытую вакансию из-за массовых отъездов сократился вдвое»,— говорит управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина.

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Оксана Павлова