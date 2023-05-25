Более 80% жителей Екатеринбурга против введения шестидневной рабочей недели

В Екатеринбурге только 11% опрошенных одобряют идею введения шестидневной рабочей недели, при этом 83% данную инициативу не поддерживают. Согласно исследованию сервиса Superjob, противники «шестидневки» заявляют, что такая мера не будет соответствовать трудовому законодательству и «современным научным данным о физиологии труда». Сторонники увеличения числа рабочих дней считают, что это поможет России преодолеть возникшие трудности.

Среди работодателей введение «шестидневки» поддерживает только 7% опрошенных. При этом 30% компаний высказались в поддержку четырехдневной рабочей недели. Еще около 50% респондентов считают, что нужно оставить пятидневный график.

Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (10%), а противников — среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет (80%). Мужчины одобряют введение 6-дневки чаще женщин (18% против 8% соответственно).

Напомним, с предложением увеличить рабочую неделю ранее выступили в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По мнению авторов инициативы, увеличение рабочей недели будет способствовать повышению прочности российской экономики в условиях санкций. В Кремле нет никакой позиции по данному вопросу.

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