В Мостовском районе движение через реку Фарс запустили по временному мосту

В станице Ярославской на участке км 72+711 федеральной трассы Р-217 «Кавказ» запустили движение по временному мосту через реку Фарс. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

«Фактически будет построен новый мост на месте старого. Выполнить все работы и запустить движение в штатном режиме федеральным дорожникам предстоит до декабря 2023 года»,— отметили в ФКУ «Черноморье».

Ранее по старому мосту было организовано реверсивное движение. О ремонте объекта, находящегося в предаварийном состоянии, стало известно в августе 2022 года. Работы выполняются по госконтракту. Помимо ремонта моста, специалисты проведут рекультивацию земель, лесовосстановление, укрепят насыпь и русла реки, обустроят шумозащитные экраны, а также оборудуют системы водопровода, канализации, связи и освещения.

Татьяна Ручкина

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