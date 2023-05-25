В Новосибирске отказались от салюта в честь празднования Дня города

Мэрия Новосибирская сообщила, что в этом году в рамках празднования Дня города салют не предусмотрен. Отныне фейерверки будут запускаться только на 9 мая, сообщила во время пресс-конференции вице-мэр города Анна Терешкова.

В то же время предусмотрены небольшие пиротехнические эффекты – запуск по Оби торта на специальной платформе. Празднование Дня города Новосибирска в этом году будет проходить два дня – 24 и 25 июня. Запланирован плац-парад духовых оркестров из 11 городов, в том числе Санкт-Петербурга, Казани, Хабаровска и Кызыла.

Ранее в мэрии отмечали, что в День города Новосибирск посетит космонавт Анна Кикина. По словам Анны Терешковой, гостья посетит общегородской выпускной и примет участие в «Зарядке с чемпионами».

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Лолита Белова