Анна Кикина примет участие в праздновании дня города в Новосибирске

Космонавт Анна Кикина примет участие в праздновании 130-летия Новосибирска. Подтверждение от Роскосмоса получено накануне, сообщили сегодня власти города. «Уже разрабатывается программа ее пребывания, планируются встречи с земляками», - говорится в сообщении городской администрации. Дата празднования дня города – 25 июня.

Ранее власти Новосибирска сообщили, что планируют назвать именем космонавта Анны Кикиной планетарий, а также одну из школ. Уроженка Новосибирска - Анна Кикина совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

Также мэрия пригласила на празднование дня города известного скрипача, основателя и художественного руководителя Транссибирского Арт-Фестиваля Вадима Репина.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова