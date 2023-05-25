Бюджет Алтайского края направил на связанные с СВО цели в 2022 году 1,2 млрд рублей

Расходы бюджета Алтайского края на цели, связанные со специальной военной операцией (СВО), в 2022 году составили 1,2 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

Глава региона выступает с отчетом на сессии законодательного собрания Алтайского края. Названный объем средств учитывает материальную помощь как участникам СВО, так и членам их семей. По данным господина Томенко, в регионе действует больше 30 различных мер поддержки.

В середине апреля этого года министр социальной защиты края Наталья Оськина сообщала о том, что в 2023 году на эти цели израсходовано уже 300 млн руб.

В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в 2022 году из резервного фонда региона на цели, связанные с СВО, было выделено 4,2 млрд руб.

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Валерий Лавский