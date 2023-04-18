Власти Алтайского края направили более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО и членов их семей

На поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей из бюджета Алтайского края выплачено более 1,3 млрд руб., сообщила на пресс-конференции министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

«Финансирование идет по ряду направлений. Мы выплатили по 100 тыс. руб. всем призванным в ходе мобилизации, еще по 200 тыс. руб. – контрактникам, заключившим контракты с именными подразделениями Алтайского края. Также есть выплаты по 500 тыс. руб. раненым в ходе СВО, независимо от степени тяжести ранения, по 1 млн руб. в равных долях выплачивается всем членам семей погибших. Всего за прошлый год было перечислено 1,1 млрд руб. В текущем году – более 300 млн руб. В бюджете эти средства предусмотрены, все обязательства выполняются», – сказала госпожа Оськина.

В числе региональных мер поддержки семей военнослужащих она также назвала отмену оплаты за детсады, бесплатное питание в школах, оперативное получение путевок в детсад для членов семей участников СВО. А также ряд других мер.

В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в 2022 году из резервного фонда региона на цели, связанные со специальной военной операцией, было выделено 4,2 млрд руб.

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Анна Егорова