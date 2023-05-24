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«Росводоканал Краснодар» ведет строительство сетей в Музыкальном микрорайоне

«Росводоканал Краснодар» начал строить сети водоснабжения в Музыкальном микрорайоне. Новый участок водопровода протяженностью  682 м пройдет по ул. им. Сергея Есенина  от ул. им. Ф. И Шаляпина до ул. им. С.В. Рахманинова.  

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Специалисты водоканала прокладывают сети водопровода, используя современную технологию горизонтально-направленного бурения. При этом часть работ выполняют ручным способом, поскольку на участке находится большое количество подземных коммуникаций.

«Данные мероприятия направлены на обеспечение качественного водоснабжения  у всех жителей Музыкального микрорайона,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.—  Специалисты выполнят прокладку трубопровода с высокими техническими характеристиками и сроком эксплуатации не менее 50 лет».

Строительство сетей планируется завершить  в конце июля.

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krasnodar.rosvodokanal.ru

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