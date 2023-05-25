Семь человек получили ранения из-за взрыва на газопроводе в Мексике

На трубопроводе Pemex LPG 14 «Санта-Ана-Нуэво-Пальмильяс» в Мексике прогремел мощный взрыв. В результате семь человек получили ранения. Об этом сообщило издание Milenio.

По информации издания, предварительная причина взрыва — тайный отбор газа. Взрыв произошел на частном земельном участке на севере штата Мехико. Столб огня сразу после взрыва достигал 20-метровой высоты, пишет Milenio.

Семь человек получили легкие ожоги. Их госпитализировали. На месте работают сотрудники безопасности Pemex, а также экстренные службы.

Олеся Павленко