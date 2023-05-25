В ряде областей Украины прозвучали взрывы

В Сумской области раздались взрывы, сообщило украинское издание «Страна.ua». Сообщается также о взрывах в Львовской области. Позже издание «Зеркало недели» уточнило, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Власти Киева и Черниговской области также сообщали о работе ПВО в регионе.

Воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины, следует из официального ресурса по информированию населения. Тревога не объявлена в Закарпатской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областях и ДНР.