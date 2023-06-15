Новостройки держатся

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Коммерсантъ FM
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Цены стагнируют на фоне роста предложения и нестабильности спроса

Закрытие программ субсидированной ипотеки или существенное изменение их условий привели к падению спроса на кредиты на покупку жилья почти на 20% в начале года (данные «Циан.Аналитики»). Настолько глубоких скачков никогда раньше не было, но активность покупателей на первичном рынке столичного региона остается невысокой.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В апреле этого года на первичном рынке Московского региона заключено 11,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Относительно марта спрос ниже на 6%, но на 21% выше, чем в апреле прошлого года. «Это увеличение произошло относительно очень низких значений: в апреле 2022 года было заключено 9,5 тыс. ДДУ, на фоне внешней неопределенности спрос резко (почти в два раза) сократился после рекордно высоких показателей марта»,— говорится в материалах «Циан.Аналитики». Особенно заметен рост предложения в Москве в старых границах (40%), тогда как в Новой Москве и Московской области динамика роста предложения сдержанная (4% и 6% соответственно).

Остальные показатели рынка пока не внушают оптимизма. Как только застройщики повысили ставки по своим программам субсидированной ипотеки, количество заемщиков начало снижаться.

В апреле доля сделок с жильем с привлечением ипотеки в Московском регионе продолжила сокращаться на фоне ухудшения условий по ипотечному кредитованию: в Новой Москве показатель снизился с 84% до 81%, в Московской области — с 84% до 83%. В Москве в старых границах доля за месяц не изменилась (71%). По последним данным Центробанка (за март), средняя ставка в Москве составила 5,93%, в Московской области — 5,54%, притом что в конце 2022 года в Москве — 3,1%, в области — 2,8%.

За месяц средняя цена квадратного метра на первичном рынке Московского региона снизилась на 0,3% (до 260,9 тыс. руб.). Динамика кардинально не меняется и остается в годовом тренде. На рынке продолжается стагнация: в Москве в старых границах и Московской области динамика слабоположительная (+0,3% и +0,1% соответственно), в Новой Москве снижение почти на 2%. Относительно апреля прошлого года цены в регионе ниже на 1,1% (тогда средняя цена была 263,7 тыс. руб. за 1 кв. м).

После стабилизации объема предложения в декабре—марте выбор в апреле вновь увеличился до 116,8 тыс. лотов (+1,9% за месяц). Сейчас показатель находится на уровне 2017–2018 годов. Относительно апреля 2022 года выбор больше на 52%.

«Рынок продолжает адаптироваться к жизни без "нулевой" ипотеки, все большую роль играет программа семейной ипотеки. Для поддержания спроса застройщики идут на предоставление прямых скидок и выводят новинки рынка по более низким (чем в 2021–2022 годах) ценовым уровням»,— комментирует Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики».

По словам директора по развитию компании «Метриум» Натальи Сазоновой, низкий спрос на фоне широкого выбора предложений сохраняется на протяжении нескольких месяцев и ожидания, что ситуация изменится к концу весны, не оправдались.

Динамика просроченной задолженности по ипотеке в России

Количество сделок в первом квартале 2023 года Динамика за квартал (%) Динамика за год (%) Доля просроченной задолженности на первичном рынке в первом квартале 2023 года (%)
Белгородская область 2 954 -17 -9 0,76
Брянская область 2 162 -14 -10 0,5
Владимирская область 2 741 -22 -8 0,42
Воронежская область 4 785 -19 -25 0,31
Ивановская область 1 834 -22 -4 0,31
Калужская область 2 437 -18 -7 0,28
Костромская область 1 366 -20 -15 0,28
Курская область 2 243 -13 -4 0,28
Липецкая область 2 123 -16 -8 0,27
Московская область 18 157 -16 -15 0,27
Орловская область 1 527 -16 -16 0,27
Рязанская область 2 560 -16 -12 0,25
Смоленская область 1 901 -10 -8 0,25
Тамбовская область 1 625 -21 -8 0,24
Тверская область 2 687 -20 -11 0,24
Тульская область 3 296 -16 -13 0,23
Ярославская область 2 683 -15 -11 0,21
г. Москва 21 257 -16 -22 0,21
Республика Карелия 1 299 -25 -14 0,2
Республика Коми 2 345 -21 -8 0,2
Архангельская область 3 036 -28 -19 0,19
в том числе Ненецкий автономный округ 111 -1 -9 0,18
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 2 925 -29 -20 0,18
Вологодская область 3 039 -19 -17 0,18
Калининградская область 2 041 -11 -15 0,18
Ленинградская область 4 190 -19 -18 0,17
Мурманская область 1 867 -27 -14 0,17
Новгородская область 1 147 -24 -18 0,17
Псковская область 1 105 -10 -11 0,16
г. Санкт-Петербург 12 413 -19 -35 0,16
Республика Адыгея (Адыгея) 857 -19 21 0,15
Республика Калмыкия 699 -26 0 0,14
Республика Крым 1 216 -15 -14 0,14
Краснодарский край 14 039 -18 15 0,13
Астраханская область 2 311 -24 4 0,13
Волгоградская область 4 846 -20 -8 0,13
Ростовская область 9 199 -19 -5 0,13
г. Севастополь 438 -26 2 0,12
Республика Дагестан 2 647 -26 42 0,12
Республика Ингушетия 153 -32 6 0,12
Кабардино-Балкарская Республика 1 289 -16 9 0,12
Карачаево-Черкесская Республика 917 -26 7 0,12
Республика Северная Осетия — Алания 1 304 -20 12 0,12
Чеченская Республика 3 849 -14 59 0,12
Ставропольский край 5 380 -17 -6 0,11
Республика Башкортостан 14 292 -20 -8 0,11
Республика Марий Эл 1 690 -19 -9 0,1
Республика Мордовия 1 414 -20 -24 0,1
Республика Татарстан (Татарстан) 11 830 -22 -21 0,1
Удмуртская Республика 5 299 -27 -18 0,1
Чувашская Республика — Чувашия 3 449 -18 -11 0,1
Пермский край 8 034 -24 -8 0,1
Кировская область 3 248 -22 -10 0,1
Нижегородская область 6 305 -18 -12 0,1
Оренбургская область 5 208 -30 -17 0,1
Пензенская область 2 969 -17 -19 0,1
Самарская область 6 651 -22 -15 0,09
Саратовская область 4 958 -20 -4 0,09
Ульяновская область 2 805 -24 -19 0,08
Курганская область 2 424 -18 -8 0,08
Свердловская область 13 262 -21 -14 0,08
Тюменская область 15 714 -23 -7 0,08
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 7 063 -25 -6 0,08
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 2 337 -25 -4 0,07
Челябинская область 10 960 -18 -3 0,07
Республика Алтай 415 -10 30 0,07
Республика Тыва 1 351 -22 63 0,06
Республика Хакасия 1 482 -23 -2 0,06
Алтайский край 5 276 -18 -10 0,06
Красноярский край 8 236 -25 -12 0,06
Иркутская область 6 308 -22 -4 0,06
Кемеровская область — Кузбасс 5 778 -25 -15 0,05
Новосибирская область 8 010 -24 -24 0,05
Омская область 4 705 -18 -5 0,05
Томская область 2 393 -22 -15 0,05
Республика Бурятия 2 325 -17 -3 0,05
Республика Саха (Якутия) 3 238 -22 -17 0,05
Забайкальский край 2 255 -18 -11 0,05
Камчатский край 829 -25 -20 0,04
Приморский край 4 765 -16 -25 0,04
Хабаровский край 3 690 -21 -13 0,03
Амурская область 2 268 -17 -13 0,02
Магаданская область 488 -18 -2 0
Сахалинская область 1 233 -18 -7 0
Еврейская автономная область 286 -21 -16 0
Чукотский автономный округ 128 -42 -3 0

Источники: ЦИАН, ЦБ РФ.

Цены на квартиры и апартаменты стабильны как относительно прошлого месяца, так и в годовом выражении. Изменения в структуре предложения связаны в основном с выходом новых объемов. «Спрос поддерживают скидочные и льготные ипотечные программы. Доля ипотечных договоров, хоть и начала снижаться с начала 2023 года, сохраняется на рекордно высоком уровне»,— отмечает она.

Сейчас 52% кредитной задолженности россиян приходится на ипотеку. Это максимальная доля за всю историю ипотечного рынка, пишут эксперты «Циан.Аналитики». Суммарный объем задолженности по ипотеке (первичный и вторичный рынок) составляет 14,4 трлн руб.

Екатерина Геращенко

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