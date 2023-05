Умерла Тина Тернер

Умерла американская певица Тина Тернер. Ей было 83 года. О смерти певицы сообщил ее представитель, передает Sky News. По его словам, госпожа Тернер скончалась в своем доме в Кюснахте (пригород Цюриха) после продолжительной болезни.

Тина Тернер во время выступления в Праге в 2009 году

Фото: CTK, Rene Volfik / AP Тина Тернер во время выступления в Праге в 2009 году

Фото: CTK, Rene Volfik / AP

В 2013 году Тина Тернер перенесла инсульт. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Выбранное лечение привело к повреждению почек и почечной недостаточности — свою почку исполнительнице отдал супруг Эрвин Бах.

Псевдоним Тина Тернер, урожденная американка Анна Буллок, взяла в 1960 году по рекомендации будущего супруга Айка Тернера. Пара поженилась и создала группу Ike & Tina Turner Revue в 1962 году. Коллектив записал множество хитов, среди которых «I Idolize You», «It’s Gonna Work Out Fine», «Baby Get In On», «Poor Fool» и др.

В 1978 году Тина и Айк Тернер развелись, и певица начала сольную карьеру. Ее сингл «What’s Love Got to Do With It?», записанный в 1984 году, занял первую позицию в американском чарте Billboard Hot 100. Первый альбом «Private Dancer» разошелся тиражом в 11 млн экземпляров.

В 1988 году Тина Тернер попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед аудиторией в более чем 188 тыс. человек на бразильской «Маракане». В 1991 году Айк и Тина Тернер были включены в Зал славы рок-н-ролла.

В 2000 году Тина Тернер проехала по миру с турне Twenty Four Seven Tour, собрав более $100 млн. В 2005 году певица выпустила сборник своих хитов «All the Best — Live Collection», получивший статус платинового. В 2013 году Тина Тернер вышла замуж за немецкого музыкального продюсера Эрвина Баха (до этого пара встречалась 27 лет). В том же году певица завершила карьеру и переехала в Швейцарию, отказавшись от гражданства США.