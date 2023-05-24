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Умерла Тина Тернер

Умерла американская певица Тина Тернер. Ей было 83 года. О смерти певицы сообщил ее представитель, передает Sky News. По его словам, госпожа Тернер скончалась в своем доме в Кюснахте (пригород Цюриха) после продолжительной болезни.

Тина Тернер во время выступления в Праге в 2009 году

Тина Тернер во время выступления в Праге в 2009 году

Фото: CTK, Rene Volfik / AP

Тина Тернер во время выступления в Праге в 2009 году

Фото: CTK, Rene Volfik / AP

В 2013 году Тина Тернер перенесла инсульт. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Выбранное лечение привело к повреждению почек и почечной недостаточности — свою почку исполнительнице отдал супруг Эрвин Бах.

Псевдоним Тина Тернер, урожденная американка Анна Буллок, взяла в 1960 году по рекомендации будущего супруга Айка Тернера. Пара поженилась и создала группу Ike & Tina Turner Revue в 1962 году. Коллектив записал множество хитов, среди которых «I Idolize You», «It’s Gonna Work Out Fine», «Baby Get In On», «Poor Fool» и др.

В 1978 году Тина и Айк Тернер развелись, и певица начала сольную карьеру. Ее сингл «What’s Love Got to Do With It?», записанный в 1984 году, занял первую позицию в американском чарте Billboard Hot 100. Первый альбом «Private Dancer» разошелся тиражом в 11 млн экземпляров.

В 1988 году Тина Тернер попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед аудиторией в более чем 188 тыс. человек на бразильской «Маракане». В 1991 году Айк и Тина Тернер были включены в Зал славы рок-н-ролла.

В 2000 году Тина Тернер проехала по миру с турне Twenty Four Seven Tour, собрав более $100 млн. В 2005 году певица выпустила сборник своих хитов «All the Best — Live Collection», получивший статус платинового. В 2013 году Тина Тернер вышла замуж за немецкого музыкального продюсера Эрвина Баха (до этого пара встречалась 27 лет). В том же году певица завершила карьеру и переехала в Швейцарию, отказавшись от гражданства США.

Фотогалерея

«Я научилась быть счастливой независимо от мужчин»

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Тина Тернер (настоящее имя — Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в городе Натбуш в штате Теннесси. После развода родителей ее воспитывала в основном бабушка, а в 16 лет будущая певица вместе с матерью и сестрой переехала в Сент-Луис. Там она познакомилась со своим будущим мужем Айком Тернером (на фото), лидером группы The Kings of Rhythm

Тина Тернер (настоящее имя — Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в городе Натбуш в штате Теннесси. После развода родителей ее воспитывала в основном бабушка, а в 16 лет будущая певица вместе с матерью и сестрой переехала в Сент-Луис. Там она познакомилась со своим будущим мужем Айком Тернером (на фото), лидером группы The Kings of Rhythm

Фото: AP

В 1960 году Айк придумал ее псевдоним — Тина Тернер. Пара поженилась в 1962 году, создав группу Ike &amp; Tina Turner Revue, ставшую популярной. В 1975 году певица ушла от мужа и начала сольную карьеру. Расставанию предшествовали проблемы в паре: Айк бил Тернер и употреблял наркотики. Тина сбежала от мужа в середине гастрольного тура. Ее первый сольный альбом вышел в 1978 году и назывался «Rough» («Грубый»)

В 1960 году Айк придумал ее псевдоним — Тина Тернер. Пара поженилась в 1962 году, создав группу Ike & Tina Turner Revue, ставшую популярной. В 1975 году певица ушла от мужа и начала сольную карьеру. Расставанию предшествовали проблемы в паре: Айк бил Тернер и употреблял наркотики. Тина сбежала от мужа в середине гастрольного тура. Ее первый сольный альбом вышел в 1978 году и назывался «Rough» («Грубый»)

Фото: AP

Несмотря на отсутствие громкого успеха после выхода первой пластинки, постепенно карьера певицы начала набирать обороты. На 27-й церемонии награждения «Грэмми» в 1985 году Тернер получила три статуэтки. Всего же у певицы 12 наград &lt;br>На фото: Тина Тернер и Лайонел Ричи, 1985 год

Несмотря на отсутствие громкого успеха после выхода первой пластинки, постепенно карьера певицы начала набирать обороты. На 27-й церемонии награждения «Грэмми» в 1985 году Тернер получила три статуэтки. Всего же у певицы 12 наград
На фото: Тина Тернер и Лайонел Ричи, 1985 год

Фото: AP / Lennox McLendon

После развода Тина Тернер увлеклась буддизмом. По словам певицы, религия помогла ей пережить расставание и избавиться от наркозависимости. Первым хитом в сольной карьере артистки стал сингл «Let’s Stay Together» — после попадания на вершины музыкальных чартов, звукозаписывающая компания Capitol Records предложила Тине Тернер крупный контракт

После развода Тина Тернер увлеклась буддизмом. По словам певицы, религия помогла ей пережить расставание и избавиться от наркозависимости. Первым хитом в сольной карьере артистки стал сингл «Let’s Stay Together» — после попадания на вершины музыкальных чартов, звукозаписывающая компания Capitol Records предложила Тине Тернер крупный контракт

Фото: AP

В 1984 году у Тины Тернер вышла песня «What’s Love Got to Do With It», ставшая хитом. Через несколько месяцев она презентовала альбом «Private Dancer», до сих пор считающийся самой успешной записью певицы &lt;br>На фото: с солистом группы The Rolling Stones Миком Джаггером, 1989 год

В 1984 году у Тины Тернер вышла песня «What’s Love Got to Do With It», ставшая хитом. Через несколько месяцев она презентовала альбом «Private Dancer», до сих пор считающийся самой успешной записью певицы
На фото: с солистом группы The Rolling Stones Миком Джаггером, 1989 год

Фото: Reuters

«В жизни это встречается довольно редко. Меня сделал счастливой мой успех. Я не очень-то верю, что меня мог бы осчастливить какой-нибудь мужчина» &lt;br>На фото: Тина Тернер на премии «Грэмми» 1985 года со статуэткой, полученной за песню «Better be Good to me»

«В жизни это встречается довольно редко. Меня сделал счастливой мой успех. Я не очень-то верю, что меня мог бы осчастливить какой-нибудь мужчина»
На фото: Тина Тернер на премии «Грэмми» 1985 года со статуэткой, полученной за песню «Better be Good to me»

Фото: AP

На концерт звезды в Рио-де-Жанейро в 1988 году собралось более 188 тыс. человек. Этот факт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса

На концерт звезды в Рио-де-Жанейро в 1988 году собралось более 188 тыс. человек. Этот факт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: AP

В конце 1980-х годов Тернер выпустила автобиографию I, Tina («Я, Тина»), в которой рассказывала о жизни с бывшим мужем, позднее по ней был снят фильм «What’s Love Got to Do with It?» («При чем здесь любовь?»)

В конце 1980-х годов Тернер выпустила автобиографию I, Tina («Я, Тина»), в которой рассказывала о жизни с бывшим мужем, позднее по ней был снят фильм «What’s Love Got to Do with It?» («При чем здесь любовь?»)

Фото: Reuters / Mark Peterson

В 1995 году певица записала еще один хит, саундтрек для фильма о Джеймсе Бонде — «Golden Eye». Песню для нее написал Боно из группы U2

В 1995 году певица записала еще один хит, саундтрек для фильма о Джеймсе Бонде — «Golden Eye». Песню для нее написал Боно из группы U2

Фото: Reuters

«Когда я влюбляюсь в кого-то, мне трудно остановиться. Вряд ли кто-то способен сдерживать свои чувства, если влюблен по-настоящему» &lt;br>В мае 1996 года Тернер отправилась в мировое турне длиной в год, на него были распроданы почти все билеты. Тур собрал в сумме $130 млн

«Когда я влюбляюсь в кого-то, мне трудно остановиться. Вряд ли кто-то способен сдерживать свои чувства, если влюблен по-настоящему»
В мае 1996 года Тернер отправилась в мировое турне длиной в год, на него были распроданы почти все билеты. Тур собрал в сумме $130 млн

Фото: Reuters

«Я верю в астрологию, в нумерологию, в прошлые жизни. Бабушка воспитывала меня в баптизме, но мама, в которой текла индейская кровь, не ходила в церковь. Она могла бы стать колдуньей, я думаю, у нее были способности» &lt;br>В 1997 году Тина Тернер серьезно занялась изучением «прошлых» жизней. Астролог сообщила ей, что певица когда-то была египетской царицей Хатшепсут &lt;br>На фото слева направо: Рики Мартин, Тина Тернер и Софи Лорен

«Я верю в астрологию, в нумерологию, в прошлые жизни. Бабушка воспитывала меня в баптизме, но мама, в которой текла индейская кровь, не ходила в церковь. Она могла бы стать колдуньей, я думаю, у нее были способности»
В 1997 году Тина Тернер серьезно занялась изучением «прошлых» жизней. Астролог сообщила ей, что певица когда-то была египетской царицей Хатшепсут
На фото слева направо: Рики Мартин, Тина Тернер и Софи Лорен

Фото: Reuters

«У некоторых знаменитостей удивительно легко получается игнорировать время и не думать о возрасте»

«У некоторых знаменитостей удивительно легко получается игнорировать время и не думать о возрасте»

Фото: AP / Las Vegas News Bureau, Brian Jones

В 2005 году Тина Тернер получила государственную награду от Kennedy Center Honors в Вашингтоне вместе с другими артистами, вручаемую лично президентом США. Многие артисты и общественные деятели выступали в честь Тернер в тот вечер, включая Опру Уинфри, Мелиссу Этеридж, Куин Латифу, Бейонсе. Уинфри тогда сказала: «Нам не нужен другой герой. Нам нужно больше таких героинь, как вы, Тина»&lt;br> На фото слева направо: Тони Беннетт, Сьюзен Фаррелл, Джули Харрис, Роберт Редфорд, Тина Тернер и президент США Джордж Буш-младший

В 2005 году Тина Тернер получила государственную награду от Kennedy Center Honors в Вашингтоне вместе с другими артистами, вручаемую лично президентом США. Многие артисты и общественные деятели выступали в честь Тернер в тот вечер, включая Опру Уинфри, Мелиссу Этеридж, Куин Латифу, Бейонсе. Уинфри тогда сказала: «Нам не нужен другой герой. Нам нужно больше таких героинь, как вы, Тина»
На фото слева направо: Тони Беннетт, Сьюзен Фаррелл, Джули Харрис, Роберт Редфорд, Тина Тернер и президент США Джордж Буш-младший

Фото: Reuters / Eric Draper / The White House

В 2005 году Тина Тернер наряду с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер была провозглашена «Женщиной года». Певица была награждена за значительный вклад в развитие музыки в мире. По словам Тернер, она особенно была рада получить награду в Лондоне — «городе, близком сердцу»

В 2005 году Тина Тернер наряду с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер была провозглашена «Женщиной года». Певица была награждена за значительный вклад в развитие музыки в мире. По словам Тернер, она особенно была рада получить награду в Лондоне — «городе, близком сердцу»

Фото: Reuters / Stefan Wermuth

Тогда же в 2005 году певица заявила о завершении карьеры, но через три года вернулась на сцену, поддавшись на уговоры актрисы Софи Лорен. Возвращение состоялось на 50-й церемонии вручения премии «Грэмми», где Тина Тернер спела дуэтом с Бейонсе

Тогда же в 2005 году певица заявила о завершении карьеры, но через три года вернулась на сцену, поддавшись на уговоры актрисы Софи Лорен. Возвращение состоялось на 50-й церемонии вручения премии «Грэмми», где Тина Тернер спела дуэтом с Бейонсе

Фото: Reuters / Mike Blake

«Наступает время, когда становится неприличным быть рок-звездой»

«Наступает время, когда становится неприличным быть рок-звездой»

Фото: AP / Hermann J. Knippertz

В 1985 году Тина Тернер познакомилась со своим будущим мужем Эрвином Бахом (на фото). Он занимался продюсированием певицы. Пара поженилась в 2013 году после 27 лет совместной жизни. Для этого певица отказалась от американского паспорта в пользу гражданства Швейцарии, где они вместе с Бахом живут с середины 1990-х

В 1985 году Тина Тернер познакомилась со своим будущим мужем Эрвином Бахом (на фото). Он занимался продюсированием певицы. Пара поженилась в 2013 году после 27 лет совместной жизни. Для этого певица отказалась от американского паспорта в пользу гражданства Швейцарии, где они вместе с Бахом живут с середины 1990-х

Фото: Reuters / Miro Kuzmanovic

«Я никогда не буду поддаваться старости, пока не постарею» &lt;br>У Тины Тернер был сын Крейг от музыканта Рэймонда Хилла, покончивший жизнь самоубийством в 2018 году. От ее первого мужа Айка Тернера у певицы есть сын Рональд, а также два приемных сына — Айк и Майкл

«Я никогда не буду поддаваться старости, пока не постарею»
У Тины Тернер был сын Крейг от музыканта Рэймонда Хилла, покончивший жизнь самоубийством в 2018 году. От ее первого мужа Айка Тернера у певицы есть сын Рональд, а также два приемных сына — Айк и Майкл

Фото: AP / Orlin Wagner

Тина Тернер умерла 24 мая 2023 года в Кюснахте в Швейцарии. Ей было 83 года

Тина Тернер умерла 24 мая 2023 года в Кюснахте в Швейцарии. Ей было 83 года

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

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Тина Тернер (настоящее имя — Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в городе Натбуш в штате Теннесси. После развода родителей ее воспитывала в основном бабушка, а в 16 лет будущая певица вместе с матерью и сестрой переехала в Сент-Луис. Там она познакомилась со своим будущим мужем Айком Тернером (на фото), лидером группы The Kings of Rhythm

Фото: AP

В 1960 году Айк придумал ее псевдоним — Тина Тернер. Пара поженилась в 1962 году, создав группу Ike & Tina Turner Revue, ставшую популярной. В 1975 году певица ушла от мужа и начала сольную карьеру. Расставанию предшествовали проблемы в паре: Айк бил Тернер и употреблял наркотики. Тина сбежала от мужа в середине гастрольного тура. Ее первый сольный альбом вышел в 1978 году и назывался «Rough» («Грубый»)

Фото: AP

Несмотря на отсутствие громкого успеха после выхода первой пластинки, постепенно карьера певицы начала набирать обороты. На 27-й церемонии награждения «Грэмми» в 1985 году Тернер получила три статуэтки. Всего же у певицы 12 наград
На фото: Тина Тернер и Лайонел Ричи, 1985 год

Фото: AP / Lennox McLendon

После развода Тина Тернер увлеклась буддизмом. По словам певицы, религия помогла ей пережить расставание и избавиться от наркозависимости. Первым хитом в сольной карьере артистки стал сингл «Let’s Stay Together» — после попадания на вершины музыкальных чартов, звукозаписывающая компания Capitol Records предложила Тине Тернер крупный контракт

Фото: AP

В 1984 году у Тины Тернер вышла песня «What’s Love Got to Do With It», ставшая хитом. Через несколько месяцев она презентовала альбом «Private Dancer», до сих пор считающийся самой успешной записью певицы
На фото: с солистом группы The Rolling Stones Миком Джаггером, 1989 год

Фото: Reuters

«В жизни это встречается довольно редко. Меня сделал счастливой мой успех. Я не очень-то верю, что меня мог бы осчастливить какой-нибудь мужчина»
На фото: Тина Тернер на премии «Грэмми» 1985 года со статуэткой, полученной за песню «Better be Good to me»

Фото: AP

На концерт звезды в Рио-де-Жанейро в 1988 году собралось более 188 тыс. человек. Этот факт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: AP

В конце 1980-х годов Тернер выпустила автобиографию I, Tina («Я, Тина»), в которой рассказывала о жизни с бывшим мужем, позднее по ней был снят фильм «What’s Love Got to Do with It?» («При чем здесь любовь?»)

Фото: Reuters / Mark Peterson

В 1995 году певица записала еще один хит, саундтрек для фильма о Джеймсе Бонде — «Golden Eye». Песню для нее написал Боно из группы U2

Фото: Reuters

«Когда я влюбляюсь в кого-то, мне трудно остановиться. Вряд ли кто-то способен сдерживать свои чувства, если влюблен по-настоящему»
В мае 1996 года Тернер отправилась в мировое турне длиной в год, на него были распроданы почти все билеты. Тур собрал в сумме $130 млн

Фото: Reuters

«Я верю в астрологию, в нумерологию, в прошлые жизни. Бабушка воспитывала меня в баптизме, но мама, в которой текла индейская кровь, не ходила в церковь. Она могла бы стать колдуньей, я думаю, у нее были способности»
В 1997 году Тина Тернер серьезно занялась изучением «прошлых» жизней. Астролог сообщила ей, что певица когда-то была египетской царицей Хатшепсут
На фото слева направо: Рики Мартин, Тина Тернер и Софи Лорен

Фото: Reuters

«У некоторых знаменитостей удивительно легко получается игнорировать время и не думать о возрасте»

Фото: AP / Las Vegas News Bureau, Brian Jones

В 2005 году Тина Тернер получила государственную награду от Kennedy Center Honors в Вашингтоне вместе с другими артистами, вручаемую лично президентом США. Многие артисты и общественные деятели выступали в честь Тернер в тот вечер, включая Опру Уинфри, Мелиссу Этеридж, Куин Латифу, Бейонсе. Уинфри тогда сказала: «Нам не нужен другой герой. Нам нужно больше таких героинь, как вы, Тина»
На фото слева направо: Тони Беннетт, Сьюзен Фаррелл, Джули Харрис, Роберт Редфорд, Тина Тернер и президент США Джордж Буш-младший

Фото: Reuters / Eric Draper / The White House

В 2005 году Тина Тернер наряду с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер была провозглашена «Женщиной года». Певица была награждена за значительный вклад в развитие музыки в мире. По словам Тернер, она особенно была рада получить награду в Лондоне — «городе, близком сердцу»

Фото: Reuters / Stefan Wermuth

Тогда же в 2005 году певица заявила о завершении карьеры, но через три года вернулась на сцену, поддавшись на уговоры актрисы Софи Лорен. Возвращение состоялось на 50-й церемонии вручения премии «Грэмми», где Тина Тернер спела дуэтом с Бейонсе

Фото: Reuters / Mike Blake

«Наступает время, когда становится неприличным быть рок-звездой»

Фото: AP / Hermann J. Knippertz

В 1985 году Тина Тернер познакомилась со своим будущим мужем Эрвином Бахом (на фото). Он занимался продюсированием певицы. Пара поженилась в 2013 году после 27 лет совместной жизни. Для этого певица отказалась от американского паспорта в пользу гражданства Швейцарии, где они вместе с Бахом живут с середины 1990-х

Фото: Reuters / Miro Kuzmanovic

«Я никогда не буду поддаваться старости, пока не постарею»
У Тины Тернер был сын Крейг от музыканта Рэймонда Хилла, покончивший жизнь самоубийством в 2018 году. От ее первого мужа Айка Тернера у певицы есть сын Рональд, а также два приемных сына — Айк и Майкл

Фото: AP / Orlin Wagner

Тина Тернер умерла 24 мая 2023 года в Кюснахте в Швейцарии. Ей было 83 года

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

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