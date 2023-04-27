На Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду первый катамаран для маршрута к «Острову фортов»

На Средне-Невском судостроительном заводе торжественно спустили на воду катамаран «Форт Кроншлот» проекта 04580 «Котлин», сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. Судно будет возить пассажиров из Петербурга в музейно-рекреационный парк «Остров фортов» в Кронштадте.

«Суда будут использоваться для связи Кронштадта и СанктПетербурга, а значит позволят большему количеству людей посетить уникальный музейно-исторический парк «Остров фортов. Уверен, что реализация проекта позволит предприятию стать одним из флагманов в строительстве пассажирских катамаранов»,— прокомментировал на церемонии спуска на воду вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

«Форт Кроншлот» — головное судно проекта 04580 «Котлин». До 2025 года Средне-Невский судостроительный завод по плану построит еще пять таких судов по заказу судоходной компанит «Нева Тревел». В ближайшее время СНСЗ спустит на воду второй катамаран проекта «Котлин» «Форт Петр Первый».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин».

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