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Белгородские чиновники могут разработать механизм компенсации за автомобили, угнанные украинскими диверсантами

Власти Белгородской области «будут думать, как решить вопрос» компенсации за угнанные украинскими диверсантами автомобили (если информация об этом подтвердится) в ходе атаки боевиков на приграничные населенные пункты Грайворонского городского округа. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Житель региона заявил господину Гладкову, что диверсанты «забрали машину друга». «Ситуация для нас новая. Он должен обратиться к главе сельского поселения, мы перепроверим эту информацию и будем думать, как решить этот вопрос»,— сказал глава региона. Он заметил, что «не нужно излишне переживать»: «Решение будем искать, просто нам нужно подтверждение, что это произошло».

Также в ответ на вопрос жительницы Грайворона, сообщившей о сгоревшем доме, он заверил, что «дом будет построен, деньги на это есть»: «Но нужно какое-то время».

Подробнее об атаке украинских боевиков на Белгородскую область читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Диверсанты потребовали усилий».

Олег Мухин

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