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Жителей пяти районов Кубани предупредили об угрозе подъема уровня воды в реках и оползнях

В Курганинском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Усть-Лабинском районах прогнозируется подъем уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Подъем воды с достижением опасных отметок ожидается до конца суток 24 мая и в течение 25 мая. Из-за этого возможны оползни и сели.

По последним данным, из-за обильных осадков в Лабинском районе оказались подтопленными 18 придомовых территорий и два домовладения. В Мостовском районе из-за дождя и града, диаметр которого достигал 60 мм, повредились 35 кровель частных домов. В муниципалитете введен режим ЧС.

Татьяна Ручкина

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