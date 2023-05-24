Итоговая таблица группового этапа

В ВО ПО П Ш О

1. США 6 1 0 0 34:8 20

2. Швеция 5 1 1 0 26:7 18

3. Финляндия 5 0 1 1 28:15 16

4. Германия 4 0 0 3 27:16 12

5. Дания 2 1 0 4 19:26 8

6. Франция 0 1 2 4 10:31 4

7. Австрия 0 1 1 5 11:27 3

8. Венгрия 0 1 1 5 12:37 3

Группа B

В ВО ПО П Ш О

1. Швейцария 6 0 1 0 29:10 19

2. Канада 4 1 1 1 25:11 15

3. Латвия 3 2 0 2 21:17 13

4. Чехия 4 0 1 2 22:16 13

5. Словакия 3 0 2 2 15:15 11

6. Казахстан 1 2 0 4 14:31 7

7. Норвегия 1 1 1 4 9:17 6

8. Словения 0 0 0 7 9:27 0

Сегодня в 1/4 финала встречаются: США—Чехия, Швейцария—Германия, Швеция—Латвия, Канада—Финляндия.

Сборные Венгрии и Словении вылетели в первый дивизион.