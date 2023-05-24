Итоговая таблица группового этапа

В ВО ПО П Ш О
1. США 6 1 0 0 34:8 20
2. Швеция 5 1 1 0 26:7 18
3. Финляндия 5 0 1 1 28:15 16
4. Германия 4 0 0 3 27:16 12
5. Дания 2 1 0 4 19:26 8
6. Франция 0 1 2 4 10:31 4
7. Австрия 0 1 1 5 11:27 3
8. Венгрия 0 1 1 5 12:37 3
Группа B
В ВО ПО П Ш О
1. Швейцария 6 0 1 0 29:10 19
2. Канада 4 1 1 1 25:11 15
3. Латвия 3 2 0 2 21:17 13
4. Чехия 4 0 1 2 22:16 13
5. Словакия 3 0 2 2 15:15 11
6. Казахстан 1 2 0 4 14:31 7
7. Норвегия 1 1 1 4 9:17 6
8. Словения 0 0 0 7 9:27 0
Сегодня в 1/4 финала встречаются: США—Чехия, Швейцария—Германия, Швеция—Латвия, Канада—Финляндия.
Сборные Венгрии и Словении вылетели в первый дивизион.