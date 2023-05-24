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Валентина Матвиенко раскритиковала тюменскую власть за плохую подготовку к лесным пожарам

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета раскритиковала власти Тюменской области за подготовку к природным пожарам, сообщил портал «РБК». Критика была связана с публикациями в социальных сетях.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«В соцсетях говорится о том, что есть населенные пункты, где был заблокирован доступ к воде. Надо серьезно разбираться в причинах такого подхода и искать виновных. Как готовились к пожароопасному сезону? Кто в этом виноват?»,— приводит издание слова госпожи Матвиенко. Также она передала губернатору Александру Моору папку с жалобами из соцсетей.

При встрече с Александром Моором, председатель Совета Федерации Матвиенко отметила достижения региона в сфере промышленного производства, обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства. «В целом стабильная экономическо-финансовая ситуация, несмотря на все сложности, которые мы все вместе переживаем»,— отметила Валентина Матвиенко.

На заседании губернатор Моор предложил реконструировать пункт пропуска на границе между Тюменской областью и Казахстаном. Совет Федерации поддержал инициативу регионального правительства.

Полина Хабарова

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