Пункт пропуска из Тюменской области в Казахстан планируют реконструировать

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил на заседании Совета Федерации реконструировать пункт пропуска на границе между Тюменской областью и Казахстаном. Совет Федерации поддержал инициативу регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

По словам Александра Моора, государственная граница в Казанском районе региона была закрыта во время пандемии, но недавно вновь начала работу. С казахстанской стороны есть план по реконструкции пункта и повышения пропускной способности, потому с российской стороны необходимо также провести модернизацию.

«В связи с активизацией внешнеэкономической деятельности на восточном направлении он будет очень востребованным»,— отметил господин Моор.

Напомним, Александр Моор выступил в Совете федерации сегодня с докладом о социально-экономическом развитии региона. Выступление прошло в рамках «Часа субъекта Российской Федерации».

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте