В Краснодаре ликвидировали пожар после взрыва газа в многоэтажном жилом доме

В Краснодаре ликвидировали пожар, возникший в многоквартирном доме после взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что всего площадь пожара составила 150 кв. м. Был повреждена фасадно-облицовочная часть здания и перегородка между квартирами. Общая площадь разрушения составляет около 40 кв. м. Сейчас звеньями ГДЗС проводится проветривание всех помещений, специалисты также проверяют 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 6-й подъезды дома.

ЧП произошло в доме 18 на улице Клинической. В одной из квартир на пятом этаже взорвался бытовой газ. Из дома эвакуировали 45 жителей. Одну женщину госпитализировали с ожогами.

На месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов и все оперативные службы. По факту происшествия прокуратура и полиция начали проверку.

Татьяна Ручкина

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