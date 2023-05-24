Глава Краснодара сообщил об одной пострадавшей при взрыве газа в пятиэтажке

В Краснодаре при взрыве газа пострадала одна из жительниц. Ее госпитализировали с ожогами в Краевую клиническую больницу №1, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на месте работают все оперативные службы. Сейчас определяется степень повреждения.

«После работы следователей будем заходить и понимать, как и в какие сроки мы восстановим многоквартирный дом»,— отметил Евгений Наумов.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел 24 мая около 17:20 на улице Клинической 18. Пожар уже локализовали на площади 100 кв. м. 45 жильцов дома пришлось эвакуировать. Прокуратура начала проверку.

Татьяна Ручкина

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