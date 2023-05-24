За неделю на Кубани корью заболели 32 человека

За неделю в Краснодарском крае количество заразившихся корью увеличилось более чем вдвое, до 77 человек. Об этом сообщил главврач ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» Сергей Зотов во время прямого эфира в Центре управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Среди заболевших 35 детей. При этом Сергей Зотов уточнил, что корь еще не переросла в эпидемию. Он напомнил, что это волнообразное заболевание. Сейчас увеличение количества заразившихся связано со снижением иммунной прослойки.

«При распространении кори в группе риска находятся люди с более ослабленным иммунитетом. Дети могут переносить заболевание в тяжелой форме. При этом в медицине пока не существует эффективного лекарства от кори»,— отметил Сергей Зотов.

По данным на 16 мая, на Кубани регистрировали 35 случаев заражения корью. Больше всего заболевших отмечалось в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Татьяна Ручкина

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