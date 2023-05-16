За сутки на Кубани выявили еще два случая заражения корью

В Краснодарском крае количество заразившихся корью выросло до 35. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре и Сочи — по 11. Еще шесть инфицированных обнаружили в Анапе.

За последние сутки было выявлено два новых случая заражения корью. По данным на 15 мая, на Кубани фиксировали 33 человека с диагнозом.

В середине февраля на Кубани было зарегистрировано лишь 12 заболевших корью. Через месяц их количество увеличилось уже до 19, а к концу апреля — до 31.

Татьяна Ручкина

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