Футбольный менеджер вернулся на поле

Мосгорсуд фактически освободил от отбытия наказания бывшего руководителя футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина, заменив ему реальный срок заключения на условный. До того Замоскворецкий суд Москвы признал спортивного менеджера виновным в присвоении 36,2 млн руб., выделенных академии Москомспортом. Господин Ларин и его защита настаивали, что эти деньги менеджер потратил на развитие академии «Чертаново».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин на заседании Замоскворецкого суда (сентябрь 2022 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший генеральный директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин на заседании Замоскворецкого суда (сентябрь 2022 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты и прокурорское представление на приговор, вынесенный Николаю Ларину в конце сентября 2022 года. Тогда суд признал футбольного менеджера виновным в умышленном завышении численности воспитанников академии «Чертаново», за счет чего в 2019–2020 годах подсудимый получил дополнительно от Москомспорта 36,2 млн руб. Как сообщал «Ъ», в ходе прений в Замоскворецком суде прокурор просила приговорить господина Ларина к четырем годам четырем месяцам колонии, однако он получил три года.

С судебным решением не согласились ни защита, ни прокуратура. Надзорное ведомство посчитало приговор слишком мягким.

Сам господин Ларин еще в 2020 году на одном из совещаний в Москомспорте признавал, что вынужден завышать в документах количество спортсменов, чтобы содержать имеющихся. Тогда для устранения подобной практики менеджер предлагал увеличить финансирование спортивных школ, но в результате получил прокурорскую проверку академии, приведшую к уголовному делу, которое в апреле 2021 года Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

Руководителю «Чертаново» вменили два эпизода хищения — на суммы 12,184 млн руб. и 24,27 млн руб. С учетом того что по ходу расследования экс-менеджер погасил лишь 16 млн руб. из суммы ущерба, прокурор в Мосгорсуде просила увеличить осужденному срок заключения до четырех лет четырех месяцев.

В свою очередь, адвокат Мария Эйсмонт напомнила, что ее подзащитный хоть и завышал количество учеников в футбольной академии, но делал это не из корыстных побуждений.

Деньги шли на содержание учреждения на должном уровне, поскольку финансирование спортивного учреждения зависело от количества его юных футболистов. При этом сам тренер не брал себе ни копейки, что подтверждали многочисленные свидетели.

Но главное, отметила госпожа Эйсмонт, что к ее подзащитному не было претензий у департамента спорта Москвы, прежде всего потому, что экс-руководитель академии все-таки полностью погасил ущерб, в октябре 2022 года добавив к упомянутым прокурором 16 млн руб. еще 20,211 млн. При этом, добавила защитник, московские спортивные власти после приведения списочного состава академии в соответствие с реальным увеличили ее финансирование.

Адвокат напомнила, что ее подзащитный признал вину, и заявила, что целью любого наказания является исправление осужденного.

Мария Эйсмонт попросила суд с учетом названных ею обстоятельств назначить господину Ларину условное наказание.

Выступивший в режиме видеоконференции осужденный также просил суд «пересмотреть общественную опасность» собственного дела. «Все средства уходили на нужды академии, благодаря чему удалось создать самую эффективную школу в России,— заявил он.— Много наших воспитанников теперь играют в РПЛ, и поэтому школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы, а еще гранты за показанные результаты».

Выслушав мнения сторон, апелляционная инстанция согласилась с адвокатом и ее подзащитным, заменив Николаю Ларину прежнее наказание на два с половиной года условно. Это решение вызвало аплодисменты пришедших в суд поддержать осужденного. Ожидается, что, как только решение суда будет передано администрации СИЗО, где содержится господин Ларин, его сразу отпустят домой.

Алексей Соковнин