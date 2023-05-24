Полиция устанавливает причины взрыва газа в краснодарской многоэтажке

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины взрыва газа в многоэтажке Краснодара. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

ЧП произошло в доме 18 на улице Клинической в одной из квартир на пятом этаже. После взрыва бытового газа в доме произошел пожар, его локализовали на площади 100 кв. м. Из дома эвакуировали 45 жителей. Одну женщину госпитализировали с ожогами.

На месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов и все оперативные службы. После работы следователей будет определена степень ущерба. По факту происшествия прокуратура начала проверку.

Татьяна Ручкина

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