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Коммерсантъ FM
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Управляющим подселили процент

Верховный суд одобрил премии за передачу квартир дольщикам застройщика-банкрота

ВС признал, что передача квартир дольщикам обанкротившегося застройщика является погашением требований кредиторов, за которое арбитражный управляющий (АУ) вправе получить процентное вознаграждение. Завершение строительства дома и получение гражданами жилья состоялось благодаря действиям управляющего, отметила коллегия, одобрив выплату ему 48 млн руб. процентов. Ранее ВС выступал за ограничение процентов АУ, особенно когда речь шла о крупных суммах. По мнению экспертов, новое решение может объясняться острой социальной направленностью дел о банкротстве застройщиков и созданием мотивации для управляющих добиваться достройки жилых домов вместо продажи недостроенных объектов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВС разъяснил, на какие выплаты может рассчитывать АУ в банкротстве застройщиков (.pdf). По итогам процедуры конкурсного производства ООО «ФБ Сестрорецк» управляющий Константин Коробов просил суд установить ему процентное вознаграждение в размере 48,9 млн руб., так как он добился передачи дольщикам 150 помещений на сумму 698 млн руб., что погасило реестр кредиторов на 78,5%.

По ст. 20.6 закона о банкротстве конкурсному управляющему полагаются проценты (3–7%) за погашение долгов банкрота.

По словам управляющего, высокий результат был достигнут благодаря тому, что он провел переговоры с Фондом защиты прав дольщиков, нашел инвестора и нового застройщика для завершения строительства дома (в декабре 2020 года введен в эксплуатацию).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление АУ, апелляция с этим согласилась. Но кассация отменила выплату процентов, решив, что удовлетворение требований дольщиков «не предполагает установления процентов по вознаграждению АУ в случае их погашения не в денежной форме» (см. «Ъ» от 20 апреля). Константин Коробов обжаловал это в ВС, заявляя, что в законе нет таких ограничений, а передача квартир является «самым эффективным способом удовлетворения требований дольщиков» и предусмотрена ст. 201.11 закона о банкротстве. Дело передали в экономколлегию, которая оставила в силе решение первой инстанции, одобрив выплату процентов АУ.

ВС уточнил, что реестр требований дольщиков «является частью реестра требований кредиторов». В отличие от «ординарных дел о несостоятельности», погашение требований при банкротстве застройщика возможно «не только посредством денежных выплат», но и путем передачи дольщикам жилья. Эти «социально ориентированные правила» объясняются необходимостью «приоритетной защиты граждан-дольщиков как непрофессиональных инвесторов», говорится в решении.

ВС подчеркнул, что подобная неденежная форма погашения долгов банкрота «не умаляет сам факт удовлетворения требований кредитора» и должна «учитываться при расчете процентов».

Вывод же о невозможности начисления процентов за передачу дольщикам жилья «мог бы спровоцировать злоупотребления», стимулируя АУ к «экономически нецелесообразным действиям», например, продаже недостроя, указала коллегия. Здесь же управляющий выбрал наиболее «оптимальный порядок удовлетворения требований физлиц» и сумма процентов «не является чрезмерной», заключил ВС.

Старший юрист консалтинговой группы РКТ Диана Варданян говорит, что позиция коллегии «однозначно повлияет на правоприменительную практику, которая ранее формировалась не в пользу АУ застройщиков», и поспособствует «смене ее вектора, открывая управляющим новые возможности получения вознаграждения». АУ Сергей Домнин считает решение «обоснованным и справедливым», а «иной подход представляется оторванным от реальности». Если бы ВС поддержал отказ кассации выплатить проценты, это могло «стать катастрофой», добавляет АУ Павел Замалаев, так как «банкротства застройщиков — одни из самых трудоемких и длительных процедур», но фиксированное вознаграждение АУ составляет лишь 30 тыс. руб. в месяц.

По мнению юристов, проценты за неденежное погашение требований кредиторов применимы только в банкротстве застройщиков.

Сергей Домнин надеется, что одобрение ВС крупной суммы процентов (почти 49 млн руб.) управляющему суды воспримут «в качестве ориентира в целом». Отметим, что ранее ВС неоднократно выступал за ограничение права АУ на получение процентов. Так, в мае экономколлегия по делу «Волжского терминала» признала проценты — премией, которая выплачивается лишь за большой личный вклад управляющего в погашение долгов, там АУ просил 518 млн руб. за выплату кредитору за счет выручки от продажи предмета залога (.pdf). А в июне 2022 года ВС в деле «ТПГК-Финанс» решил, что при погашении долгов за счет отступного проценты управляющему вообще не положены.

Арбитражным управляющим ограничили процент за погашение долгов банкрота

По мнению Сергея Домнина, новая позиция ВС может объясняться желанием сгладить высказанную ранее жесткую позицию по отношению к АУ. Диана Варданян отмечает, что роль сыграла и «социальная значимость банкротства застройщиков в целом». Здесь есть конкретный результат, подытоживает адвокат КА Delcredere Александр Спиридонов: «Объект достроен, и дольщики получили свои квартиры, поэтому нет повода сомневаться в эффективности работы АУ и необходимости выяснять, сделал ли он все возможное».

Анна Занина, Екатерина Волкова

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