Управляющим подселили процент

ВС признал, что передача квартир дольщикам обанкротившегося застройщика является погашением требований кредиторов, за которое арбитражный управляющий (АУ) вправе получить процентное вознаграждение. Завершение строительства дома и получение гражданами жилья состоялось благодаря действиям управляющего, отметила коллегия, одобрив выплату ему 48 млн руб. процентов. Ранее ВС выступал за ограничение процентов АУ, особенно когда речь шла о крупных суммах. По мнению экспертов, новое решение может объясняться острой социальной направленностью дел о банкротстве застройщиков и созданием мотивации для управляющих добиваться достройки жилых домов вместо продажи недостроенных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВС разъяснил, на какие выплаты может рассчитывать АУ в банкротстве застройщиков (.pdf). По итогам процедуры конкурсного производства ООО «ФБ Сестрорецк» управляющий Константин Коробов просил суд установить ему процентное вознаграждение в размере 48,9 млн руб., так как он добился передачи дольщикам 150 помещений на сумму 698 млн руб., что погасило реестр кредиторов на 78,5%.

По ст. 20.6 закона о банкротстве конкурсному управляющему полагаются проценты (3–7%) за погашение долгов банкрота.

По словам управляющего, высокий результат был достигнут благодаря тому, что он провел переговоры с Фондом защиты прав дольщиков, нашел инвестора и нового застройщика для завершения строительства дома (в декабре 2020 года введен в эксплуатацию).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление АУ, апелляция с этим согласилась. Но кассация отменила выплату процентов, решив, что удовлетворение требований дольщиков «не предполагает установления процентов по вознаграждению АУ в случае их погашения не в денежной форме» (см. «Ъ» от 20 апреля). Константин Коробов обжаловал это в ВС, заявляя, что в законе нет таких ограничений, а передача квартир является «самым эффективным способом удовлетворения требований дольщиков» и предусмотрена ст. 201.11 закона о банкротстве. Дело передали в экономколлегию, которая оставила в силе решение первой инстанции, одобрив выплату процентов АУ.

ВС уточнил, что реестр требований дольщиков «является частью реестра требований кредиторов». В отличие от «ординарных дел о несостоятельности», погашение требований при банкротстве застройщика возможно «не только посредством денежных выплат», но и путем передачи дольщикам жилья. Эти «социально ориентированные правила» объясняются необходимостью «приоритетной защиты граждан-дольщиков как непрофессиональных инвесторов», говорится в решении.

ВС подчеркнул, что подобная неденежная форма погашения долгов банкрота «не умаляет сам факт удовлетворения требований кредитора» и должна «учитываться при расчете процентов».

Вывод же о невозможности начисления процентов за передачу дольщикам жилья «мог бы спровоцировать злоупотребления», стимулируя АУ к «экономически нецелесообразным действиям», например, продаже недостроя, указала коллегия. Здесь же управляющий выбрал наиболее «оптимальный порядок удовлетворения требований физлиц» и сумма процентов «не является чрезмерной», заключил ВС.

Старший юрист консалтинговой группы РКТ Диана Варданян говорит, что позиция коллегии «однозначно повлияет на правоприменительную практику, которая ранее формировалась не в пользу АУ застройщиков», и поспособствует «смене ее вектора, открывая управляющим новые возможности получения вознаграждения». АУ Сергей Домнин считает решение «обоснованным и справедливым», а «иной подход представляется оторванным от реальности». Если бы ВС поддержал отказ кассации выплатить проценты, это могло «стать катастрофой», добавляет АУ Павел Замалаев, так как «банкротства застройщиков — одни из самых трудоемких и длительных процедур», но фиксированное вознаграждение АУ составляет лишь 30 тыс. руб. в месяц.

По мнению юристов, проценты за неденежное погашение требований кредиторов применимы только в банкротстве застройщиков.

Сергей Домнин надеется, что одобрение ВС крупной суммы процентов (почти 49 млн руб.) управляющему суды воспримут «в качестве ориентира в целом». Отметим, что ранее ВС неоднократно выступал за ограничение права АУ на получение процентов. Так, в мае экономколлегия по делу «Волжского терминала» признала проценты — премией, которая выплачивается лишь за большой личный вклад управляющего в погашение долгов, там АУ просил 518 млн руб. за выплату кредитору за счет выручки от продажи предмета залога (.pdf). А в июне 2022 года ВС в деле «ТПГК-Финанс» решил, что при погашении долгов за счет отступного проценты управляющему вообще не положены.

По мнению Сергея Домнина, новая позиция ВС может объясняться желанием сгладить высказанную ранее жесткую позицию по отношению к АУ. Диана Варданян отмечает, что роль сыграла и «социальная значимость банкротства застройщиков в целом». Здесь есть конкретный результат, подытоживает адвокат КА Delcredere Александр Спиридонов: «Объект достроен, и дольщики получили свои квартиры, поэтому нет повода сомневаться в эффективности работы АУ и необходимости выяснять, сделал ли он все возможное».

Анна Занина, Екатерина Волкова