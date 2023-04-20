Стимул с процентами

Верховному суду РФ (ВС) предстоит решить, заслуживает ли арбитражный управляющий (АУ), ведущий дело о банкротстве застройщика, крупного процентного вознаграждения за работу, если благодаря его усилиям жилой дом был достроен, а квартиры — переданы дольщикам. Суд округа счел, что раз требования дольщиков погашены не в денежной форме, то управляющий не может рассчитывать на стимулирующую выплату. Теперь дело рассмотрит экономколлегия ВС. Эксперты говорят, что суды нередко ограничивают выплаты управляющим, но сейчас у тех есть шанс отстоять свое право на проценты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС разберется в вопросе оплаты услуг арбитражных управляющих. В рамках несостоятельности застройщика ООО «ФБ Сестрорецк» (признан банкротом в апреле 2019 года) его конкурсный управляющий Константин Коробов попросил суд установить ему процентное вознаграждение в сумме 48,86 млн руб. По закону о банкротстве помимо фиксированного вознаграждения управляющий может также получить проценты (3–7%), рассчитываемые от доли погашения требований кредиторов. По словам господина Коробова, благодаря его действиям дольщикам было передано 141 жилое и 9 нежилых помещений на сумму 697,99 млн руб., что погасило 78,5% реестра кредиторов. АУ уточнял, что провел переговоры с Фондом защиты прав дольщиков, нашел инвестора и нового застройщика для завершения строительства, а дом в декабре 2020 года ввели в эксплуатацию.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал право АУ на проценты. Суд отметил, что управляющий «избрал наиболее оптимальный порядок удовлетворения требований дольщиков», причем эти результаты «не были бы достигнуты без активной деятельности АУ». Апелляция согласилась с этим решением, добавив, что реестр требований дольщиков «является частью реестра требований кредиторов». Но кассация отменила оба решения, посчитав, что специфика требований дольщиков «не предполагает установления процентов по вознаграждению АУ в случае их погашения не в денежной форме», а путем передачи жилых помещений.

Константин Коробов пожаловался в ВС, настаивая, что в законе нет специальных правил вознаграждения АУ в банкротстве застройщиков, поэтому применяются общие нормы. К тому же закон не ограничивает право управляющего на проценты в случае удовлетворения именно требований дольщиков, говорится в жалобе. АУ подчеркнул, что передача квартир является не только «самым эффективным способом удовлетворения требований дольщиков, но и прямо предусмотрена ст. 201.11 закона (погашение требований дольщиков)», а обратный подход мог бы «спровоцировать злоупотребления со стороны управляющих», стимулируя их к «экономически нецелесообразным» для должника и кредиторов действиям. По мнению заявителя, передача помещений достроенного дома «должна рассматриваться как реализация имущества должника, приводящая одновременно к удовлетворению требований кредиторов». По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 15 мая.

Юристы и АУ приветствуют передачу спора в ВС, отмечая важность вопроса, поскольку речь идет о существенных суммах. По словам члена коллегии союза арбитражных управляющих «Авангард» Алексея Антонова, ВС нередко выносил решения в пользу кредиторов, которые просили уменьшить процентное вознаграждение управляющего или вовсе отказать в нем. Между тем такой подход «сказывается на мотивации АУ по сопровождению сложных и трудозатратных процедур банкротства застройщиков». «Кто захочет вести процедуру, не имея в последующем возможности получить вознаграждение?»— рассуждает господин Антонов.

Советник консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк полагает, что в деле Константина Коробова «есть шансы на принятие решения в пользу АУ». Он поясняет, что «обычно процентное вознаграждение выделяется из выручки должника, большая часть которой отправляется кредиторам, а небольшая — управляющему». Но в случае передачи гражданам квартир деньги в конкурсную массу не поступают, поэтому вознаграждение АУ будет выплачиваться за счет средств, вырученных от продажи имущества банкрота или оспаривания его сделок. Это затрагивает права других кредиторов банкрота, не являющихся дольщиками, которые тоже претендуют на эти деньги, уточняет Иван Стасюк. Впрочем, у этого застройщика других кредиторов нет.

По мнению АУ Сергея Домнина, если бы в конкурсной массе уже были готовые квартиры, а достройкой дома занимался фонд, тогда управляющему не полагалось бы процентов. Но здесь «сам АУ привлек частного инвестора для достройки дома, и только поэтому объект был доработан», подчеркивает господин Домнин, и «в этом случае оставлять управляющего без процентов было бы несправедливо». Управляющий партнер «Арбитраж.ру» Даниил Савченко согласен, что нельзя полностью лишить управляющего «стимулирующего вознаграждения за выполнение реабилитационного плана по передаче квартир дольщикам», особенно когда объект был достроен «непосредственно в процедуре банкротства». Он замечает, что порядок выплаты этих процентов неясен, полагая, что их «можно отнести к приоритетным расходам», как, например, расходы на достройку объекта.

Екатерина Волкова, Анна Занина