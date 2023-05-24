УЦН 2.0: «Ростелеком» обеспечил качественной связью 18 населенных пунктов Ростовской области

«Ростелеком» в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) с начала 2023 года построил базовые станции мобильной связи в 18* населенных пунктах Ростовской области. С этой целью технические специалисты национального провайдера проложили более 100 км оптического кабеля и подключили объекты к сети. Благодаря проекту жители этих поселений смогут перейти на мобильную голосовую связь стандарта 4G/LTE и получат стабильный доступ в интернет. Всего за два года со старта проекта в регионе «Ростелеком» установил 157 базовых станций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком



«Вопрос обмена информацией уже давно вышел за границы простого человеческого общения. Сегодня доступ к интернету и качественная мобильная связь являются жизненной необходимостью. Благодаря инициативе Минцифры мы обеспечиваем современными цифровыми решениями даже малые и удаленные села и поселки, то есть те места, где на коммерческой основе телеком-инфраструктура не станет развиваться ввиду отсутствия рентабельности. Таким образом, мы делаем все необходимое, чтобы само понятие цифрового неравенства ушло в прошлое», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России определило места строительства базовых станций с помощью голосования на портале Госуслуг. По его результатам в адресную программу вошли те населенные пункты, за которые активнее всего голосовали жители Дона. Ростовская область стала одним из регионов-лидеров по количеству поселений, вошедших в план этого федерального проекта.

«Благодаря реализации федеральной программы “Устранение цифрового неравенства” население удаленных и малонаселенных пунктов Ростовской области получает доступ к широкому перечню услуг. Качественная голосовая связь, скоростной интернет открывают для людей из донской глубинки возможность не просто общаться, но и получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, осваивать новые профессии онлайн и многое другое», — рассказал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

Второй этап федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», запущенный по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), включает организацию мобильной связи в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение и формирует задание для подрядчиков, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.

Найти информацию о других проектах, реализуемых специалистами «Ростелекома» в национальных интересах, можно на официальном сайте.

* В 2023 году базовые станции установлены в: поселке Ленинский Лесхоз Азовского района; селе Платоно-Петровка Азовского района; хуторе Бурхановка Азовского района; поселке Ясный Багаевского района; хуторе Калинин Багаевского района; хуторе Демишев Белокалитвинского района; селе Ленинка Зерноградского района; хуторе Трофимов Константиновского района; хуторе Богненко Красносулинского района; поселке Заозерье Октябрьского района; хуторе Лиманский Семикаракорского района; хуторе Гороховский Шолоховского района; хуторе Вольный Ремонтненского района; хуторе Некрасовка Неклиновского района; станице Елизаветинской Азовского района; разъезда Койсугского Азовского района; селе Иваново-Шамшево Кагальницкого района; хуторе Юдино Родионово-Несветайского района.

ПАО «Ростелеком»