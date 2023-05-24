В сети появилось видео взрыва газа в многоквартирном доме Краснодара, из-за которого эвакуировали 45 человек. После ЧП произошло возгорание.

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Взрыв произошел на пятом этаже дома по улице Клинической. Очевидцы сообщают, что от ударной волны у проезжающего трамвая выбило стекла. Информацию подтвердили в КТТУ. Спасатели уже локализовали пожар на площади 100 кв.м.

По данным МЧС, предварительно, пострадавших нет. Однако очевидцы сообщают об одном госпитализированном с ожогами рук.

На место ЧП выехал мэр Краснодара Евгений Наумов. К тушению пожара привлекается 123 человека и 36 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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