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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Краснодаре

Прокуратурой Центрального округа Краснодара организована проверка по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокурор округа Сергей Прихленко выехал на место происшествия»,— сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Взрыв газа произошел на последнем, пятом этаже дома, расположенного на улице Клинической, 18. После хлопка произошел пожар. Его уже локализовали на площади 100 кв. м. 45 жильцов дома пришлось эвакуировать. На место ЧП выехал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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