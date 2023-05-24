В Екатеринбурге появится ежегодный рок-фестиваль «Музыка Андеграунда»

В Екатеринбурге 3 июня на площадке летнего двора Музея Андеграунда пройдет рок-фестиваль «Музыка андеграунда», сообщили представители музея. Мероприятие планируется проводить каждый год.

На фестивале выступят уральские исполнители рока: Pine Ridge, Diddley Dogs, «Рыба Пила», «Намбату», LV Next, «А.В.И.А.», «Аватара», Sara и «Красная Скрипка». «Все они продолжают традиции музыкального свердловского рок-андеграунда, вечного и бесконечного, простирающегося от гаражного панка и сокрушительного харда до поэтического прогрессива и изысканного арт-рока»,— сказано в сообщении.

Стоимость входного билета составляет 500 руб., за неделю до фестиваля (с 27 мая по 2 июня) — 600 руб., в день события — 700 руб. Напомним, 1 июня в Музее Андеграунда на один вечер откроется гастро-пространство — летняя поп-ап-веранда.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте