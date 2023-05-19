«Ночь музеев», «Библионочь» и саундтреки

На концертных площадках Екатеринбурга можно отметить день рождения Вагнера, увидеть ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, услышать джазовый вокал. В театрах посетить спектакли «Сирано де Бержерак» и «Тишина». В музеях пройдет «Ночь музеев», а в библиотеках — «Библионочь». Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский филармонический оркестр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уральский филармонический оркестр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской государственной академической филармонии 20 мая состоится концерт в честь 210-летия со дня рождения немецкого композитора Рихарда Вагнера. Уральский академический филармонический оркестр и Симфонический хор свердловской филармонии под руководством дирижера Алексея Доркина исполнят несколько произведений из творческого наследия Вагнера: увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры», две песни Вальтера из оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры», ария Тангейзера из оперы «Тангейзер» и другие. Стоимость билета — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 22 мая пройдет концерт «Ханс Циммер OST». Оркестр «Модерн» исполнит саундтреки из фильмов «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Дюна», «Начало», «Мадагаскар», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь», «Шерлок Холмс» и других. Оркестр выступит в новом расширенном составе. Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 23 мая выступит дуэт La Caffee: Вячеслав Жижилев (фортепиано)и Борис Жвакин (саксофон). Музыканты исполнят известные композиции как из жизнеутверждающих советских кино, таки мелодии из зарубежных фильмов «Титаник», «Однажды в Америке», «Телохранитель» и других. Стоимость билета — 500 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 23 мая состоится концерт «Слепой музыкант», объединяющий фортепианную музыку и художественное слово. Повесть Короленко «Слепой музыкант» прочтет актриса Екатеринбургского театра юного зрителя Мария Викулина. Романтичный, эмоциональный, мелодичный мир Короленко зазвучит с новых сторон под аккомпанемент классической музыки. Солист Свердловской филармонии, пианист Владислав Чепинога исполнит музыку транскрипции и переложения народных песен, сонату №2 Рахманинова, композиции «Задумчивый вечер» Яцевича, «В деревне» Чайковского, Пастораль Косенко, произведения украинских композиторов. Стоимость билета на концерт — 650 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Выступление ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На площадке киноконцертного театра «Космос» 24 мая состоится выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова с программой «Родина моя». На концерте прозвучат такие военно-патриотические и народные песни, как «Священная война», «Прощание славянки», «Смуглянка», «Калинка», «День Победы». Дополнением к выступлению хора станут танцевальные номера. Художественный руководитель — заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк. В октябре этого года Ансамблю исполнится 95 лет. Стоимость билета на концерт — от 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В клубе EverJazz 25 мая пройдет фестиваль Jazz voice day, посвященный джазовому вокалу. Гостями предстоящего концерта станут лучшие вокалисты и вокалистки Екатеринбурга, которые выступят со своими любимыми джазовыми и не только композициями. Идейным вдохновителем и куратором проекта является саксофонист и композитор Денис Давыдов. В джазе голос свободен — песня словно струится сама собой, а исполнителю остается наслаждаться мелодией, дополняя ее звучание фирменными приемами. Стоимость билета — от 500 руб.

В клубе EverJazz 26 мая выступит участник юбилейного проекта «Голос 10», джазовый вокалист и исполнитель душевных популярных песен Макс Юдин и резиденты клуба. Певец исполнит легендарные The Cure и Prince, которые будут плавно переплетаться с песнями авангардных инди-поп проектов Dayglow и Feist и авторскими композициями. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

На сцене Дворца культуры железнодорожников 20 мая покажут спектакль «Тишина» режиссера Ольги Петровой по мотивам киносценария Вины Дельмар «Уступи место завтрашнему дню». Это спектакль о том, как дети становятся ответственными за своих престарелых родителей, как когда-то родители были ответственны за них. Когда семья Куперов решит все наболевшие вопросы, в их домах и душах наступит благозвучная тишина. Спектакль поставлен на сцене Народного театра имени Гецова, его художественный руководитель — Нели Солдатова. Стоимость билета — 300 руб.

В Ельцин Центре 20 мая московский театр «Наивно? Очень!» представит спектакль «Интернат» режиссера Екатерины Половцевой по одноименному тексту Елены Костюченко. Журналист жила две недели в психоневрологическом интернате и брала интервью у медперсонала — этот материал стал основой ее произведения. Актеры не хотят разыгрывать истории людей из интерната, а скорее желают разделить с ними их чувства и показать другим, каково жить в таких условиях. Одна из главных надежд автора и постановщика — принятие законов, которые бы облегчили жизнь людей в подобных учреждениях. В спектакле заняты: Нелли Уварова, Андрей Кондратьев, Мария Лапшина, Ольга Лапшина, Евгений Редько. Стоимость билета — 450 руб.

В Свердловском государственном академическом театре драмы 23 и 24 мая Московский художественный театр имени Антона Чехова представит спектакль «Сирано де Бержерак». Сирано — герой романтической драмы: в нем бушуют мужская харизма, безоглядная отчаянность, тонкая нежность, гордость, непримиримая честь и поэтическая чувствительность. Он как будто настроил себя на высокую любовь, которая не выдержит тривиальных отношений мужчины и женщины. В спектакле заняты Юрий Чурсин, Аня Чиповская, Кузьма Котрелев, Игорь Золотовицкий, Александр Усов и другие. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

На сцене Дома актера 23 мая будет показан спектакль «Бессовестные» режиссера Антона Зольникова (Народный театр ветеранов «Новый старт») по мотивам рассказов Василия Шукшина «Письмо», «Бессовестные», «Одни», «Сапожки». Шукшин говорит о простых человеческих ценностях, главной из которых является сам человек. Его произведения — это обыкновенные сельские истории, рассказывающие об общем и житейском, за которым всегда стоит человек со своими проблемами и трагедиями, надеждой и верой, преданностью и любовью. Стоимость билета на спектакль — 500 руб.

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Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Дом актера

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

В Доме актера 24 мая режиссер и автор одноименной пьесы Ульяна Гицарева представит спектакль-трагикомедию «Жизнь проходит прекрасно». Сюжет произведения длится всего одну неделю, которая стала для 12-летнего Сережи ступенью во взрослую жизнь. Вдруг его старшие родственники начинают говорить при нем правду о своих чувствах. Это становится настоящим открытием для мальчика. В спектакле заняты: народный артист России Владимир Нестеров, заслуженная артистка России Любовь Ревякина, Любовь Иванская, Сергей Романюк, Иван Казаков и другие. Стоимость билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция "Ночь музеев"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Акция "Ночь музеев"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

Более 140 выставочных пространств Екатеринбурга будут задействованы в масштабной акции «Ночь музеев в Екатеринбурге», которая состоится с 20 по 21 мая.

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Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ "Ночь музеев"

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В Ельцин Центре откроется мультимедийная выставка «Представляя город», благодаря которой можно будет проследить, как менялся город и горожане на протяжении XX века. Кульминацией выставки станет концерт живой электронной музыки четырех представителей локальной электронной сцены: «Мирного Города», Shine Grooves, Den Wave и Inbox. Музыканты озвучат видеоинсталляцию Екатеринбурга будущего, образы которого были созданы музейными сотрудниками и посетителями, и визуализированы нейросетью. Стоимость входного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда на один вечер откроется гастро-пространство — летняя поп-ап-веранда. Можно будет попробовать традиционные испанские закуски, прохладительные напитки и посидеть с друзьями в приятной атмосфере, наполненной искусством. Здесь же пройдет концерт молодых художников-диджеев Кати Червонных и Степана Пантелеева и екатеринбургского экспериментального коллектива «Другой Оркестр». Полноценно летняя веранда музея будет работать с 1 июня.

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ будут проходить экскурсии по выставке «Архитектура Каменного пояса», будут работать выставки детского художественного творчества «Град возвышенный, град вдохновенный», «Свободное творчество». Стоимость билета — 300 руб.

Музей истории Екатеринбурга представит спектакль «Екатеринбург, в котором…» и театральный перформанс «Танцуем Индию» от ансамбля «Сантош». Гости примут участие в семейном квесте и станут слушателями концерта на крыше музея от группы «Рио батукада». Стоимость входного билета — 200 руб.

В рамках междисциплинарной программы форума-фестиваля социального театра «Особый взгляд. Регионы» в Ельцин Центре с 18 по 21 мая пройдет фотовыставка Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» (Москва) «Вижу. Слышу». Фотограф Дарья Никитина снимает портреты слепоглухих людей так, как бы снимала человека видящего и слышащего. Это и стало названием проекта: «Я тебя слышу, я тебя вижу». Выставка представлена в образовательном центре. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская областная библиотека имени Белинского

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Свердловская областная библиотека имени Белинского

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

27 мая Екатеринбург примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2023». В ней задействованы 682 библиотеки Свердловской области, из них 52 — в Екатеринбурге. Открытие «Библионочи-2023» пройдет в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского. Здесь состоится открытие Центра краеведческой генеалогии им. Дмитрия Мамина-Сибиряка, презентация книги рассказов Николая Коляды «Ты не печалься», иммерсивный спектакль «Записки замоскворецкого жителя» и открытие интерактивной выставки «Тень Каравеллы». Литературными гостями акции станут писатели Алексей Сальников, Дарья Бобылева и книжный «навигатор» журнала «Знамя» Ольга Балла.

В ряде библиотек пройдут мероприятия, посвященные биографии и творчеству детского писателя, журналиста и педагога Владислава Крапивина и приуроченные к Году педагога и наставника. Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени Владислава Крапивина приглашает на интеллектуальную игру «Наставник. Рыцарь. Командор», презентацию поэтического альманаха юных авторов «Щегол», интерактивные чтения произведений Григория Остера «Читай, смотри, играй» и другие мероприятия.

В Свердловской областной межнациональной библиотеке презентуют арт-проект «Педагоги и просветители», «Урок чтения» по мотивам произведений Александра Островского, виртуальное путешествие «Сны о дороге между мирами: тайная карта Владислава Крапивина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетитель в библиотеке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Посетитель в библиотеке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Городском библиотечном информационном центре состоятся лекция заместителя главы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой «Солнце на ладони — энергия будущего», интерактивный квест «По следам Командора», воркшоп «Если бы Александр Островский писал стендап сегодня» и другие события.

Подготовила Анастасия Таначева