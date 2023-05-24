Студентам УГГУ запретили входить в учебные здания в шортах и коротких юбках

Студентам Уральского государственного горного университета (УГГУ) запретили входить в учебные здания в шортах, коротких юбках, майках, топиках и пляжной одежде. Соответствующее распоряжение поступило от ректора университета Алексея Душина, сообщается в группе УГГУ во «Вконтакте».

Как пояснили изданию «Подъем» в пресс-службе университета, следят за внешним видом студентов работники ЧОП, которые в случае необходимости отправляют учащихся переодеться. В вузе отметили, что проблемы с дресс-кодом — единичные.

Напомним, с 24 по 29 мая в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода до +35 градусов. Спасатели рекомендуют оставаться в жару дома и держать закрытыми окна. Из-за жары в регионе может осложниться пожароопасная обстановка.

Диана Сунагатуллина

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