В Нижнем Новгороде за полгода не смогли убрать все поваленные ветром деревья

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на действия домоуправляющих компаний, которые полгода не могут убрать деревья на улицах Родионова и Донецкой. Стволы и ветки повалило во время ледяного дождя в конце 2022 года, написали горожане в комментариях на странице губернатора Глеба Никитина во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьники играют на обломках дерева, упавшего после ледяного дождя в ноябре рядом с домом 5 по улице Родионова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Школьники играют на обломках дерева, упавшего после ледяного дождя в ноябре рядом с домом 5 по улице Родионова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В мэрии сообщили, что за уборку деревьев ответственны МБУ «Центр» и «ТСН 2016». Также стволы и ветки лежали у детсада №42 на улице Донецкой и №432 на Фруктовой, но их убрали на этой неделе.

Ледяной дождь накрывал Нижегородскую область в ноябре и декабре 2022 года. Из-за многочисленных обрывов проводов, вызванных в том числе падением обледенелых веток и деревьев, без электричества оставались более 120 тыс. человек.

Подробнее о последствиях непогоды — в материале «Ъ-Приволжье» «Осадки не сладки».

Елена Ковалева