Осадки не сладки

Конец 2022 года войдет в историю нижегородской электроэнергетики как один из самых аномальных периодов последнего десятилетия. Выпавший дважды за месяц ледяной дождь спровоцировал масштабные аварии на электросетях: в момент пиковых отключений без света оставались около 120 тыс. человек. Над устранением последствий до сих пор работают более 1 тыс. специалистов, стянутых в область из 15 регионов, и около 400 единиц техники. Главные выводы еще предстоят: на основе результатов большого аудита «Нижновэнерго» готовится пересмотреть свою инвестпрограмму.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Что случилось

Первый раз ледяной дождь обрушился на регион вечером 22 ноября. Из-за многочисленных обрывов проводов без электричества остались 345 населенных пунктов, в общей сложности более 120 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в Павловском и Богородском районах: там упали четыре опоры ЛЭП. В некоторых районах силами МЧС и администраций развернули пункты временного размещения, куда можно было прийти погреться, организовали подвоз воды. А в Работках пришлось эвакуировать участковую больницу в соседнюю ЦРБ в Кстове. В областном центре гололед и обледенение проводов на некоторое время парализовали движение общественного транспорта: встали троллейбусы и трамваи.

В 14 районах области объявили режим ЧС, на остальной территории региона действовал режим повышенной готовности.

В первые сутки областные власти отчитались об устранении 90% нарушений, но полнос­тью восстановить электроснабжение удалось только в течение недели: из-за морозов деревья не оттаивали, падали под тяжестью льда, и это провоцировало новые отключения. «Восстанавливают один участок, в то же время на другом падают деревья, линия обесточивается», — объяснял губернатор Глеб Никитин.

Не прошло и двух недель, как 10 декабря в регионе вновь прошел снег с дождем, что привело к отключениям электроэнергии в 131 населенном пункте, без света остались 12 тыс. человек. Последствия аварий устраняют до сих пор. Усугубилась ситуация и на дорогах: по данным Центра медицины катастроф, из-за падений на льду только за одну неделю, с 5 по 12 декабря, пострадали 560 жителей области, в больницах оказались 28 человек.

По данным энергетиков, удар стихии был одним из самых серьезных за последние 12 лет. «В 2010 и в 2016 годах были зафиксированы подобные погодные явления, которые повлекли схожие последствия. Тем не менее в 2022 году аномальные погодные явления имели более продолжительный характер», — сообщили в филиале «Нижновэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Как справлялись

Беспрецедентными были не только последствия удара стихии, но и усилия, которые энергетики предприняли для их устранения. С конца ноября аварийные бригады работали круглосуточно, в четыре смены. По данным на середину декабря, в целом в регион стянули 970 специалистов из 15 регионов страны, были задействованы 349 единиц спецтехники и 38 резервных источников питания общей мощнос­тью 4 МВт. «В наиболее пострадавшие районы перенаправлялись специалисты и техника из других районов электрических сетей, привлекались подрядные организации. На помощь дополнительно прибывали бригады из филиалов энергокомпаний в Белгороде, Брянске, Курске, Удмуртии и Воронеже, а также из других дочерних обществ группы компаний “Россети”», — рассказывают в «Нижновэнерго». По словам губернатора Глеба Никитина, аварийные бригады продолжат работать в регионе как минимум до конца декабря, до устранения всех последствий.

Не меньше проблем было и с информированием населения: энергетики и власти отчитывались о ликвидации аварий, а в соцсетях тут же вспыхивали возмущения из-за отсутствия света и тепла. По итогам совещания с замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком, на котором обсуждалось случившееся, в своем блоге в Telegram губернатор признался, что «разговор был непростой»: «И мое мнение, и коллег из Минэнерго — территориальная сетевая организация переоценила свои возможности. Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались». По мнению губернатора, «людям не хватало объективной информации о сроках работ»: «Решения должны приниматься только на основе достоверных данных. В этом случае люди смогли бы и дома свои подготовить, и в пункт временного размещения при необходимости уехать».

Пострадал и бизнес: как минимум в Павловском и Богородском районах предприятия были обесточены в течение нескольких часов, пока подключались к резервным источникам. Заместитель директора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко говорит, что компании имеют право предъявить к возмещению ущерб, нанесенный нарушением энергоснабжения: «Если выяснится, что этим нарушениям способствовало отсутствие профилактических мер и должного контроля за состоянием электросетевого оборудования, то это печально. Ледяные дожди уже не редкость, с их последствиями сталкивалась энергосистема Московской агломерации, Тверской области и других регионов. Энергетикам необходимо делать выводы и реализовывать соответствующий комплекс мероприятий, который повысит устойчивость региональных энергосистем к подобным вызовам».

Какие выводы

Один из главных выводов, которые должны последовать, — в том, как не допустить подобных последствий при сверхнагрузках на ЛЭП. По словам губернатора Глеба Никитина, за аудитом системы энергоснабжения в пострадавших районах должна последовать комплексная программа повышения надежности: «Договорились, что это будет не бумажка для отчетности, а реальный план работы, который нужно реализовывать в ближайшее время. Особое внимание в этой работе — Богородскому району. Он принял на себя основной удар стихии. Но и в обычное время там фиксировалось наибольшее количество жалоб на элект­роснабжение».

В «Нижновэнерго» «Ъ-Приволжье» сообщили, что полный аудит пострадавших от ледяного дождя объектов электроснабжения завершен: «Проводятся работы по итогам аудита. По результатам анализа подготовлены предложения по корректировке программы ремонтов и внесены предложения по внесению изменений в инвестиционную программу филиала “Нижновэнерго”». О чем конкретно идет речь, в компании пока не поясняют.

В этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду в Нижегородской области «Россети» вложили около 2,3 млрд руб. — губернатор Глеб Никитин называл эти затраты одним из самых крупных показателей в ПФО. Инвестиции в развитие и модернизацию электросетей региона по итогам 2022 года должны составить более 7,3 млрд руб. В 2020 году в Приморском крае, пострадавшем от ледяного дождя, на реконструкцию и модернизацию энергообъектов направили 12 млрд руб.

Что можно сделать

За рубежом после аналогичных, хотя и более масштабных природных катастроф (например, в январе 1998 года в Северной Америке, когда из-за ледяной бури, продолжавшейся пять суток, выпало 80 мм ледяного дождя) меняли подход к проектированию ЛЭП. У нас ледяная нагрузка не меньшая: на фоне ледяного дождя толщина наледи на проводах доходит до 70-80 мм, отмечает руководитель экспертного совета Ассоциации «Электросетьизоляция» Рамзия Каверина. При этом при проектировании воздушных линий до 2003 года максимальную толщину стенки гололеда предусматривали на уровне 15 мм, а с 2003 года — 20 мм. По мнению эксперта, за последние 20 лет наблюдаются значительные климатические изменения, что требует пересмотра и ужесточения указаний в нормативных документах.

Но при этом Рамзия Каверина обращает внимание на то, что реконструкция воздушных линий для усиления проводов и опор, уменьшения пролетов между опорами очень затратна, поэтому в большинстве случаев стоит разрабатывать альтернативные мероприятия, повышающие надежность электрических сетей — например, применять изолированные и защищенные провода. «При сверхнормативной ледяной нагрузке не защищенный провод, если и выдерживает ее, то сильно провисает, а при дополнительном воздействии ветра происходит схлестывание неизолированных проводов, что приводит к межфазному короткому замыканию и отключению линии. Также межфазное короткое замыкание происходит и при попадании посторонних предметов на неизолированные провода, например при падении обледенелых веток и деревьев, — поясняет Рамзия Каверина. — Защищенный изоляцией провод меньше подвержен налипанию снега и образованию гололеда, отсутствуют короткие замыкания от схлестывания и попадания на провода посторонних предметов. При падении веток или деревьев на защищенные провода линии 6-10 кВ не отключаются, а продолжают работать. А на линиях 0,4 кВ значительно сокращается количество отключений из-за обрыва проводов или падения опор: при нагрузках, близких к предельным для провода и опоры, в первую очередь разрушается арматура, а целый изолированный провод падает на землю без потери электроснабжения абонентов и с возможностью быстрого восстановления без снятия напряжения».

По словам эксперта, «Нижновэнерго» систематически реконструирует линии 0,4-10 кВ таким образом, но протяженность ЛЭП с неизолированными проводами еще очень велика. «Реализация специальных программ в этом направлении оказала бы серьезную помощь в повышении надежности электроснабжения Нижегородской области», — заключает Рамзия Каверина, добавляя что такие провода освоили в производстве российские заводы и арматуру для них давно изготавливают отечественные производители, один из которых — ООО МЗВА-ЧЭМЗ — расположен в Чкаловске Нижегородской области.

Татьяна Салахетдинова