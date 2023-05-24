«Биннофарм Групп» выросла в рознице почти на четверть

Розничные продажи «Биннофарм Групп» за первый квартал текущего года выросли на 24% (1,7 млрд в денежном выражении), согласно данным AlphaRM. Компания стала лидером по динамике роста среди ТОР-10 фармацевтических производителей на российском рынке и единственным представителем с положительной динамикой.



Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»: «Мы представлены на розничном рынке качественными и доступными лекарственными средствами, которые ориентированы на ключевые потребности пациентов. Активная работа с аптечными сетями, сильная позиция в рекламном продвижении на конечного потребителя, грамотная работа фармацевтических и медицинских представителей и в целом омниканальное продвижение формируют лояльность к препаратам портфеля и желание работать с ними. Мы знаем, куда идем и уверены в том, что делаем. Компания «Биннофарм Групп» намерена и дальше показывать высоки темпы роста продаж».

Объем розничных продаж «Биннофарм Групп» в первом квартале 2023 года составил более 9 млрд рублей. Препаратами, показавшими высокий уровень продаж спазмолитик «Необутин», а также препараты противопростудной группы – «Лоротрицин», «Кипферон» и «Эльмуцин».

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