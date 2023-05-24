Министр Прикамья выступит за чистую воду и природу

Глава министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович примет участие в X Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в Санкт-Петербурге 25–26 мая 2023 года. Главной темой конгресса станет «Экология: право, а не привилегия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Дмитрий Беланович на мероприятии расскажет о планах по оздоровлению Камы в рамках единого проекта по экологическому оздоровлению водных объектов, который планируется запустить в РФ в начале 2025 года. Водосборный бассейн Камы содержит 495 предприятий-загрязнителей, а объем сброшенных в воду промышленных отходов составляет 885 тыс. тонн. Глава регионального минприроды неоднократно подчеркивал на площадках федерального уровня необходимость активного участия Пермского края в новом проекте. Основные задачи региона при его реализации: ликвидация загрязняющих реку нефтескважин и объектов накопленного вреда, извлечение остатков молевого сплава, инженерная защита зон затопления, подъем и утилизация затонувших судов.

Дмитрий Беланович также примет участие в круглых столах и пленарном заседании, в ходе которых поделится опытом региона по ликвидации экологических проблем на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ) и расскажет о развитии экотуризма в Прикамье.

Невский международный экологический конгресс является одной из важнейших площадок для формирования экологической повестки, на которой обсуждаются наиболее острые и актуальные экологические вопросы. Конгресс также предоставляет возможность для укрепления межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности и гармонизации экологического законодательства. В мероприятии примут участие сенаторы, депутаты Госдумы и профильных комитетов законодательных собраний регионов, министры и зампреды правительств субъектов РФ, а также представители иных органов исполнительной власти.