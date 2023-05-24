В Петербурге построят центр авиационного приборостроения за 5 млрд рублей

В Приморском районе Санкт-Петербурга запланировано строительство Национального центра авиационного приборостроения. Инвестиции в проект оцениваются в размере 5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на генерального директора Института авиационного приборостроения АО «Навигатор» Сергея Бабурова 24 мая сообщает «Деловой Петербург».

Предполагается, что на базе нового центра будут вестись разработка, производство и обучение специалистов. Для реализации проекта «Навигатор» также рассчитывает получить заем на 360 млн рублей от Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Возвести новый центр собираются на Мебельной улице. В настоящий момент представители института ведут переговоры с городской администрацией о выделении земельного участка под эти цели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на рабочем совещании в Смольном одобрили изменение документации по планировке территории для создания новой индустриальной зоны в поселке Марьино Ломоносовского района Ленинградской области. Там смогут разместиться предприятия машиностроительной, легкой, фармацевтической, нефтехимической и других отраслей промышленности, а также складская инфраструктура.

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