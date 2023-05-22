Смольный одобрил изменение документации для создания новой индустриальной зоны в Марьино

На рабочем совещании в Смольном одобрено изменение документации по планировке территории с целью создания новой индустриальной зоны в поселке Марьино Ломоносовского района Ленинградской области.

Как сообщили 22 мая в пресс-службе городской администрации, в новой индустриальной зоне смогут разместиться предприятия машиностроительной, легкой, фармацевтической, нефтехимической и других отраслей промышленности, а также складская инфраструктура.

Индустриальную зону предполагается разместить на незастроенной территории, ограниченной Ропшинским шоссе, улицей Новые Заводы, Канатным переулком, береговой линией Черной речки, межквартальным проездом, Канатным переулком и Марьинским проездом.

«Ъ-СПб» писал, что изменения в проект планировки территории площадью 25,8 Га между Ропшинским шоссе и Канатным переулком в марте этого года согласовывало АО «Ленптицепром». Компанию связывают с миллиардером Игорем Водопьяновым. Предприниматель выкупил территорию еще в конце 1990-х, однако проект застройки долгое время сталкивался с административными препятствиями.

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