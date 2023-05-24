На Урале доля нелегальной табачной продукции занимает 8,8% рынка

Доля нелегальной табачной продукции в Уральском федеральном округе (УрФО) составляет 8,8% от рынка, сообщили в пресс-службе региональной Ассоциации малоформатной торговли (АМТ). Половина нелегальных сигарет приходит в УрФО из Республики Беларусь.

К концу 2022 года в Свердловской области доля нелегального оборота составила 5,9%, в Тюменской области — 11,9%. По словам директора Национального научного центра компетенций (ННЦК) Ирины Бушиной, в Курганской области зафиксирован рост доли нелегальной продукции до 14,1%.

По данным АМТ, по России этот показатель достигает 12,9%, или более 1,35 млрд пачек сигарет, что, в 2022 году привело к потерям федерального бюджета в размере свыше 115 млрд рублей, из которых более 90 млрд рублей — недополученные акцизы.

В первом квартале 2024 года в России начнут введение цифрового акциза на табак. Напомним, ранее первый замдиректора ННЦК Байсолт Хамзатов заявил, что рост нелегального оборота табачной продукции в регионе связан с уменьшением количества легальных точек продаж.

Полина Хабарова

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