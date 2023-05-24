Модели Mercedes-Maybach получили версию Night Series

Компания Mercedes-Benz представила особое исполнение премиальных моделей Mercedes-Maybach — версию Night Series с особым декором кузова и салона.

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Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Maybach Night Series

Фото: Mercedes-Benz

Все автомобили новой модификации получили элементы из темного хрома, детали из розового золота и инновационный дизайн колес, украшенный темно-глянцевым узором Maybach, а также декор интерьера «елочкой». Предусмотрена особая анимация внутрисалонного освещения и мультимедийной системы при запуске двигателя.

Электромобиль Maybach EQS SUV и седан Maybach S-Class имеют эмблемы Maybach из розового золота с элементами темного хрома в фарах, затемненные полоски Maybach в решетке радиатора, темные хромированные эмблемы Maybach во вставках воздухозаборников переднего бампера. Для кроссовера Maybach GLS дополнительно предусмотрены особые 23-дюймовые колеса с декоративным рисунком.

Для каждой из моделей предусмотрены несколько вариантов отделки салона из высококачественной кожи разных цветов, а также особые варианты декоративных вставок из дерева с металлическим декором. В качестве опции клиенты также могут выбрать бело-черную двухцветную окраску кузова.

В продаже автомобили линейки Night Series появятся в конце 2023 и начале 2024 года. Вместе с новинками будут доступны и вещи из коллекции Maybach Icons of Luxury, выпускающей фирменные аксессуары для марки.

Максим Вершинин

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