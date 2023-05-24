Hennessey Performance представил 500-сильный Ford Ranger Raptor

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило новый проект на базе пикапа Ford Ranger Raptor.

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За основу был взят автомобиль с 400-сильным 3-литровым V6, который получилсистему впуска и выхлоп, переработанный интеркулер и новый блок управления двигателем. За счет доработок отдача мотора выросла до 500 л.с.

Для Hennessey VelociRaptor Ranger 500 также предусмотрены новые бампера, дополнительный свет, 18-дюймовые колеса с внедорожными покрышками. В салоне изменения свелись к появлению логотипов на сиденьях, новым коврикам и табличке с обозначением модели.

Напомним, премьера Ford Ranger Raptor для американского рынка состоялась в мае 2023 года. Модификация Raptor впервые доступна для Ford Ranger в США.

Максим Вершинин

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